Brunel Solar Team y Solar Team Twente obtienen el primer y segundo lugar en el BWSC 2025

- Brunel Solar Team y Solar Team Twente obtienen el primer y segundo lugar en el World Solar Challenge 2025 con la tecnología solar ABC de AIKO

DÜSSELDORF, Alemania y DELFT, Países Bajos, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) 2025, Brunel Solar Team se alzó con el primer puesto, seguido de Solar Team Twente en segundo lugar. Con una extensión de más de 3.000 kilómetros, desde Darwin hasta Adelaida, el BWSC es ampliamente reconocido como la carrera de coches solares más prestigiosa del mundo, una plataforma donde convergen la innovación, la excelencia en ingeniería y la sostenibilidad.

Ambos equipos eligieron las células solares ABC (All Back Contact) de tipo N de AIKO para impulsar sus vehículos, basándose en la tecnología solar comercial más eficiente del sector. Con una eficiencia de producción en masa superior al 27 %, las células ABC ofrecen un mayor rendimiento energético, un mejor coeficiente de temperatura y resistencia a las microfisuras: ventajas clave para los vehículos solares que deben rendir de forma fiable en condiciones reales dinámicas y exigentes.

"Nuestra victoria es el resultado de tecnología de vanguardia, un trabajo en equipo incansable y una estrategia de carrera audaz", declaró Martijn Boonen, ingeniero eléctrico de Brunel Solar Team. "Las células ABC de AIKO nos dieron una ventaja decisiva, ofreciendo la máxima eficiencia y un mejor coeficiente de temperatura que mantuvo nuestro coche al máximo rendimiento todos los días en Australia."

"Quedar en segundo lugar en un campo tan competitivo es un gran logro", añadió Daniël Blik, director de Solar Team Twente. "La eficiencia y la fiabilidad de las células ABC de AIKO nos permitieron generar más energía en una superficie limitada, y su rendimiento estable en condiciones variables nos dio la confianza para superarnos día a día".

El patrocinio de AIKO a ambos equipos subraya la misión de la compañía de impulsar la innovación solar y apoyar a los pioneros en movilidad sostenible.

"Estamos sumamente orgullosos de ver a Brunel Solar Team y Solar Team Twente alcanzar los dos primeros puestos; es la prueba más contundente del poder de nuestra tecnología ABC N-Type", declaró Jessica Zhang, directora de marketing de AIKO. "Su trabajo en equipo, determinación y espíritu de innovación representan a la perfección la esencia de esta carrera. Juntos, no solo competimos para ganar, sino que avanzamos hacia un futuro sin emisiones de carbono e inspiramos a más personas a adoptar un estilo de vida sostenible".

Como inventor de la tecnología de celdas ABC y líder mundial en soluciones de contacto posterior, AIKO continúa ampliando los límites del rendimiento solar. El éxito en el World Solar Challenge 2025 destaca cómo la innovación solar puede impulsar tanto la competencia como la transición hacia un mundo más limpio y sostenible.

Acerca de AIKOAIKO, líder líder en tecnología solar, se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de generación solar y soluciones integradas de almacenamiento y carga fotovoltaica. AIKO ofrece a sus clientes células solares, módulos ABC (All Back Contact) y soluciones integrales basadas en escenarios. Guiada por la misión de "Impulsar la transformación hacia una era sin carbono", AIKO continúa buscando la innovación extrema y la tecnología de vanguardia.Para más información, visite https://aikosolar.com .

