BSG crece a nivel nacional e internacional con la adquisición de Externalia, empresa de software de prevención, calidad y medio ambiente

Business Software Group refuerza su crecimiento con la compra de Externalia, empresa líder en soluciones verticales empresariales de prevención, calidad, medioambiente y coordinación de actividades empresariales

Con esta nueva adquisición BSG incorpora una nueva categoría de soluciones y refuerza su posicionamiento como grupo fabricante de software de gestión empresarial y soluciones en el ámbito regulatorio contando con más de 150 profesionales, entregando soluciones a más 5.000 clientes con más de 12.000 usuarios activos utilizando su software. Externalia da respuesta a la necesidad de aplicar software para la gestión de la subcontratación y la prevención sin olvidar los servicios de valor añadido como la externalización de la validación documental desarrollando el mejor software modular de gestión CAE (Coordinación de Actividades Empresariales). Junto a su red de colaboradores expertos en prevención, calidad y medioambiente, de reconocido prestigio ofrece soluciones completas a empresas líderes en sectores estratégicos como Telecomunicaciones (Telefonica, Telecomunicaciones (Telefonica, Masmovil, Euskaltel, Orange, etc.); Energía y Renovables (Iberdrola, General Electric, EDP, Enel, Acciona, Vestas, etc.); Bancario (Banco Sabadell, Unicaja, Kutxabank, Caja Laboral, Ibercaja, etc.); Farmacéutico (Novartis, Rovi, Bidafarma, etc.) , Químico (BASF, AEQT, AVEQ Kimika, etc.), Industrial (Siemens, GMV, Grupo Fagor, Michelín, etc.); Sanitario (Sanitas, Mutualia, IMQ, Mutua Maz, etc.); Sector Público (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etc.) entre otros.

Esta simbiosis de tecnología y servicio es la diferencia con el resto de plataformas. Externalia incorpora un equipo experto y una serie soluciones especializadas que extienden y complementan el porfolio actual de BSG, habilitando un conversación más amplia y profunda con los clientes que afianza relaciones de largo plazo. A la vez, refuerza la presencia nacional con la sede de Vitoria y mayor visibilidad internacional.

Tras los primeros 12 meses de actividad del grupo BSG ya son 6 las empresas incorporadas situándola en el ranking top 100 de empresas tecnológicas nacionales con una cifra de negocio conjunta superior a los 12 millones de euros y un EBITDA por encima de 3M demostrando su clara vocación de convertirse en la plataforma de soluciones de software especializada para la empresa.

Alfredo Murcia, Director General de eGestiona “La incorporación de Externalia a un grupo consolidado y en clara expansión, como es BSG, nos permite beneficiarnos de las sinergias del grupo y nos ofrece una base sólida de crecimiento en el mercado nacional e internacional, para proveer de soluciones verticales empresariales de prevención, calidad, medioambiente y por supuesto de coordinación de actividades empresariales”.

Acerca de Business Software Group S.L.

BSG sigue desarrollando su plan de crecimiento a través de adquisiciones. Así mismo el grupo seguirá reforzando su solvencia técnica en el desarrollo y puesta en marcha de soluciones propias y de terceros.

Acerca de Externalización Integral de Procesos de Negocio, Externalia S.L.

Externalia S.L. desarrolladores de Software y desde el conocimiento de las necesidades empresariales, crean soluciones escalables que evolucionan y se adaptan al modelo de trabajo de cada cliente. Así nace eGestiona, una aplicación que automatiza la gestión del conocimiento empresarial en: Coordinación, Control Accesos, Prevención, Calidad, Medio Ambiente y Legislación.

