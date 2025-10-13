Bstadium e InfoJobs buscan al primer tester de experiencias de fútbol

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de octubre.- Ya es una realidad el sueño de todo aficionado al deporte rey en España: cobrar un sueldo por disfrutar de las mejores experiencias de fútbol que existen. Bstadium, la promotora líder en experiencias deportivas como tours en estadios, e InfoJobs, la plataforma más efectiva para encontrar trabajo en España, lo hacen posible a través del Cool Job de: Tester de experiencias de fútbol.

Bstadium se une a InfoJobs para crear juntos la primera oferta de trabajo que convierte la pasión por el fútbol en una auténtica profesión. El candidato/a elegido/a para este trabajo tendrá la oportunidad de visitar estadios emblemáticos en España y en el extranjero. Durante su estancia, su misión principal será vivir al máximo todas las experiencias con clubes de primera y disfrutar, animar, celebrar y viajar. Este puesto de trabajo de ensueño incluye el viaje de ida y vuelta desde el lugar de residencia del seleccionado/a, el alojamiento, los traslados, las dietas, experiencia sorpresa con una tecnología top, acceso para ver un PARTIDAZO y vivir una experiencia en día de partido y, además, ¡podrá compartir la aventura con un acompañante a su elección!

"Sin duda esta oferta de trabajo es la oportunidad perfecta para los/las más futboleros/as, pasionales y aventureros/as. Con este nuevo ‘Cool Jobs’, los fans del fútbol podrán vivir el trabajo de sus sueños. Ser tester de experiencias deportivas significa sentir la emoción desde dentro y vivir el fútbol como nunca antes. Este trabajo no solo conecta con la pasión por el deporte, sino que transforma una afición en una aventura profesional única. Porque cuando el fútbol se convierte en experiencia, el trabajo deja de parecer trabajo". Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs

"Gracias a esta colaboración con InfoJobs ofrecemos a los fans la posibilidad de vivir desde dentro el fútbol profesional, sentirse estrellas del deporte rey y recorrer rincones exclusivos de los estadios. El candidato seleccionado —junto a un acompañante— podrá vivir unos días inolvidables sumergiéndose en experiencias originales que combinan la tecnología, la emoción y los mejores contenidos exclusivos para sentir el fútbol como nunca antes". Joaquín Martínez, CEO de Bstadium

Aplicar en la oferta es muy sencillo y lo mejor, es que no se pide idiomas, experiencia ni formación. Un trabajo de ensueño que se hará realidad para un afortunado/a.

