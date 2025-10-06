(Información remitida por la empresa firmante)

BSV Association se une a MERGE Madrid 2025 como patrocinador Platinum, organiza el Tech Day y el Hackathon para desarrolladores

Enfoque estratégico en la adopción empresarial, oportunidades de prueba de concepto y crecimiento de los desarrolladores.

ZUG, Suiza, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BSV Association (BSVA) anunció hoy su patrocinio Platinum de MERGE Madrid 2025, uno de los principales encuentros europeos para líderes en tecnología, blockchain y Web3. Esta iniciativa subraya el compromiso de la Asociación de impulsar la adopción empresarial de blockchain mediante alianzas de alto valor, colaboraciones de prueba de concepto (PoC) e implementaciones en el mundo real.

Como Patrocinador Platino BSV Association mostrará cómo la blockchain escalable de BSV está impulsando la transformación en sectores clave, desde finanzas, salud, entretenimiento y medios de comunicación, comercio minorista, fabricación y cadena de suministro. Estas soluciones demuestran cómo la blockchain ofrece eficiencia, transparencia y valor comercial medible, destacando su capacidad para generar un impacto real a gran escala.

Martin Coxall, director de Crecimiento y Alianzas Estratégicas de BSV Association, afirmó: "La adopción de blockchain debe ir más allá de la teoría y convertirse en realidad. Nuestro patrocinio de MERGE Madrid es una inversión que colabora directamente con las empresas, crea pruebas de concepto en conjunto y demuestra cómo la blockchain resuelve problemas críticos. Se trata de acelerar aplicaciones reales que generen resultados tangibles a gran escala".

En MERGE Madrid 2025, BSV Association participará en mesas redondas, realizará demostraciones en vivo y facilitará oportunidades de networking diseñadas para conectar la innovación blockchain con las necesidades empresariales. Los asistentes conocerán de primera mano casos prácticos exitosos impulsados por BSV y descubrirán cómo blockchain ofrece soluciones seguras, escalables y rentables, listas para implementar hoy mismo.

Como parte de su misión de impulsar el crecimiento de la comunidad de desarrolladores, la Asociación también organizará un Tech Day el 10 de octubre, con una conferencia magistral a cargo de Marcin Rzetecki, director de Relaciones con Desarrolladores.

El Tech Day continúa construyendo relaciones a largo plazo con los desarrolladores de la región. Aprovechando este impulso, la Asociación coorganizará el MERGE Hackathon en Madrid este noviembre, un evento patrocinado por BSVA donde los desarrolladores trabajarán en casos de uso del mundo real, creando proyectos de Prueba de Concepto (PoC) basados en desafíos específicos. Estas iniciativas buscan atraer talento de la Web2 y la Web3, fortalecer las colaboraciones con universidades y expandir el Programa de Relaciones con Desarrolladores de BSV.

MERGE Madrid también contará con la participación de organizaciones globales líderes como Microsoft, Amazon, EY, The European Blockchain Association, Banco de España, Banco Central de Chile, Cámara Argentina Fintech y otras, proporcionando un entorno enriquecedor para la colaboración, el aprendizaje y la innovación.

Acerca de BSV Association:

BSV Association es una organización sin ánimo de lucro con sede en Suiza que defiende a nivel mundial la blockchain de BSV. Su misión es impulsar la adopción y aprovechar al máximo el potencial de BSV como una blockchain pública escalable, segura y energéticamente eficiente, diseñada para la integridad de datos, soluciones empresariales y aplicaciones gubernamentales. La Asociación apoya a desarrolladores, empresas e instituciones del sector público fomentando la innovación, fomentando el cumplimiento normativo y promoviendo casos prácticos que demuestran el valor de la blockchain a escala global. A través de la educación, la participación de desarrolladores, las alianzas estratégicas, las iniciativas de políticas públicas y los avances tecnológicos, BSV Association se compromete a impulsar el crecimiento sostenible y la utilidad a largo plazo de la tecnología blockchain.

