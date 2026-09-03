BTL crea una nueva división de láser y presenta EXOLASE ONE®, el primer Erbium Láser Fusionado del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Una tecnología patentada fusiona múltiples longitudes de onda en un solo haz para establecer un nuevo estándar de atención en el rejuvenecimiento facial con láser.

PRAGA, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- BTL, líder mundial en tecnologías médicas y estéticas avanzadas basadas en energía, anunció hoy un hito importante en su historia corporativa: la creación oficial de su división especializada en láser y el próximo lanzamiento de su sistema láser estrella, EXOLASE ONE.

EXOLASE ONE representa un gran avance en la industria estética, al ser la primera aplicación de la tecnología Erbium Láser Fusionado en la práctica médica. El sistema fusiona múltiples longitudes de onda del láser de erbio en un solo haz de luz, tratando simultáneamente la misma zona. Esto crea una forma completamente nueva de interacción láser-tejido que supera las limitaciones tradicionales de los láseres de rejuvenecimiento facial existentes en cuanto a eficacia clínica, rapidez del tratamiento y comodidad del paciente.

"Esta tecnología abarca lo que normalmente requiere múltiples sistemas ablativos y no ablativos, transformándolo en un procedimiento extraordinariamente sencillo que trata todo el rostro en menos de 10 minutos y ofrece resultados superiores para nuestros pacientes", afirmó la doctora Reha Yavuzer, una de las primeras investigadoras clínicas de la plataforma.

EXOLASE ONE es el último avance tecnológico de vanguardia fruto de la extensa infraestructura de I+D de BTL, que ha impulsado muchas de las innovaciones que han marcado un hito en el sector.

"Este es un momento histórico para BTL. Desde el principio, supimos que solo una tecnología verdaderamente disruptiva nos permitiría construir una potencia láser", declaró Tomas Schwarz, consejero delegado de BTL Group of Companies. "Según los comentarios de centros clínicos pioneros en todo el mundo, EXOLASE ONE representa precisamente este tipo de avance".

Tras un programa de acceso anticipado para líderes de opinión clave seleccionados, EXOLASE ONE se lanzará a nivel mundial en 2027, inicialmente centrado en la medicina estética y la dermatología. Esta nueva división de láser se convierte en la sexta división principal de BTL, complementando sus operaciones actuales en estética, bienestar mental, rehabilitación, cardiología y robótica.

Acerca de BTL

Fundada en 1993, BTL se ha convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de equipos médicos y estéticos. Con más de 5.000 empleados en más de 90 países, BTL ha revolucionado el sector ofreciendo las soluciones no invasivas más avanzadas para el modelado corporal, el estiramiento de la piel, el rejuvenecimiento facial, la salud mental, la rehabilitación y la cardiología. Entre las marcas pioneras de BTL se incluyen EMSCULPT NEO, EMFACE, EMSELLA, EXOMIND y muchas otras. Para obtener más información sobre BTL y su cartera de innovaciones médicas, visite www.btlaesthetics.com.

Equipo de prensa: media@btlnet.com

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