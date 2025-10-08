BTL presenta una demanda por infracción de patente contra el dispositivo WonderFace

(Información remitida por la empresa firmante)

PRAGA, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- BTL Group, líder mundial en soluciones médicas, ha anunciado hoy que ha iniciado una acción internacional por infracción de patente ante el Tribunal Unificado de Patentes contra Lexter Microelectronic Engineering Systems S.L., fabricante del dispositivo WonderFace.

La demanda se basa en las patentes de BTL relacionadas con su tecnología EMFACE1. EMFACE revolucionó los procedimientos de lifting facial al combinar la estimulación muscular selectiva con el calentamiento por radiofrecuencia en aplicadores manos libres distintivos, estableciendo una categoría completamente nueva de procedimientos faciales.

Defenderemos enérgicamente nuestra propiedad intelectual para proteger las inversiones de nuestros clientes. Esta demanda marca el comienzo de una iniciativa más amplia para emprender acciones legales contra cualquier tercero que consideremos que infringe nuestras innovaciones, afirmó Tomas Schwarz, consejero deleado de BTL Enterprise Group.

La acción tiene por objeto impedir que los sistemas WonderFace se distribuyan en varios países. La sentencia en este caso tendrá un efecto directo en 18 jurisdicciones, lo que subraya el importante alcance y repercusión de esta iniciativa de aplicación de la ley.

1EP 4 426 414 y EP 4 146 335

Acerca de BTL

Fundada en 1993, BTL es líder mundial en dispositivos médicos y ofrece soluciones innovadoras en dermatología, cirugía plástica, spas médicos, ortopedia, cuidado de articulaciones y columna vertebral, rehabilitación, odontología, atención primaria, obstetricia y ginecología, entre otros. Con más de 200 patentes y más de 600 ingenieros internos, BTL aprovecha la tecnología y la ciencia para avanzar en los tratamientos médicos. Su cartera de productos incluye EMFACE, EXION, EMSCULPT NEO, EXOMIND, EMSELLA y otros.

