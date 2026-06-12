Bualá inaugura su nueva sede corporativa en A Coruña tras superar los 20.000 clientes - Bualá

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su estructura con nuevas incorporaciones y mantiene sus oficinas de atención al cliente en A Coruña y Carballo.

A Coruña, viernes, 12 de junio.– Bualá, la comercializadora gallega de electricidad y gas, ha inaugurado sus nuevas oficinas centrales y corporativas en la Plaza de Santa Catalina, 23, en A Coruña, un paso estratégico que responde al fuerte crecimiento experimentado por la compañía desde su nacimiento.

La empresa ha superado los 20.000 clientes de electricidad y gas en menos de dos años de actividad, consolidándose como una de las comercializadoras energéticas independientes de mayor crecimiento de Galicia. Este desarrollo ha impulsado la ampliación de sus equipos y la necesidad de disponer de unas instalaciones corporativas más amplias y modernas desde las que continuar liderando su expansión.

Las nuevas oficinas albergarán los departamentos de dirección, administración, operaciones, desarrollo de negocio y atención especializada, permitiendo reforzar la capacidad operativa de la compañía para seguir ofreciendo el nivel de servicio que la ha convertido en una referencia para miles de hogares, autónomos y empresas.

A pesar del traslado de los servicios corporativos, bualá mantendrá plenamente operativas sus oficinas de atención al cliente, contratación y asesoramiento energético en sus ubicaciones habituales de C/ San Andrés, 12 Jun. (A Coruña) - y C/ Perú, 18 (Carballo), desde donde continuará prestando un servicio presencial cercano y personalizado.

Un crecimiento basado en la confianza, la transparencia y el ahorro

Desde su creación, bualá ha apostado por un modelo diferencial dentro del sector energético, ofreciendo a sus clientes tarifas fijas e indexadas a precio real de mercado, facturas claras y comprensibles, ausencia de costes ocultos y una atención al cliente cercana, profesional y resolutiva.

La compañía ha sido especialmente reconocida por simplificar la relación de los consumidores con la energía mediante un modelo de facturación transparente y fácilmente entendible, alejándose de la complejidad habitual del sector y permitiendo que los clientes conozcan exactamente qué están pagando en cada momento.

Este enfoque ha permitido a bualá convertirse en una alternativa cada vez más elegida por consumidores que buscan combinar ahorro, transparencia y calidad de servicio.

Hitos que consolidan la marca en Galicia

Durante este periodo de crecimiento, bualá ha protagonizado importantes hitos que han reforzado su posicionamiento en Galicia.

Entre ellos destaca la adjudicación de contratos para el suministro energético de instalaciones de Puertos de Galicia, así como la firma de acuerdos de colaboración y patrocinio con entidades deportivas de primer nivel, entre las que sobresale el Real Club Deportivo de La Coruña, reforzando así su compromiso con el deporte, la sociedad gallega y el desarrollo económico de la comunidad.

Estas iniciativas se suman a una creciente presencia en el tejido empresarial gallego, donde cada vez más empresas, comercios y autónomos confían en la comercializadora para optimizar sus costes energéticos.

Nuevas instalaciones para seguir creciendo

La inauguración de la nueva sede corporativa también viene acompañada de un proceso de ampliación de plantilla destinado a reforzar especialmente las áreas de atención al cliente, operaciones y desarrollo de negocio.

“Nuestro crecimiento es el resultado de la confianza que miles de clientes han depositado en nosotros. Hemos demostrado que es posible ofrecer energía a precios competitivos, con total transparencia y con un servicio de atención al cliente excelente. Estas nuevas oficinas nos permitirán seguir creciendo sin renunciar a los valores que nos han traído hasta aquí”, señalan desde la dirección de bualá.

Con esta nueva sede, la compañía afronta una nueva etapa de consolidación y expansión, manteniendo su compromiso de ofrecer las mejores condiciones posibles a sus clientes y continuar impulsando un modelo energético basado en la cercanía, la transparencia y el ahorro.

Sobre Bualá

Bualá es una comercializadora gallega de electricidad y gas que opera en toda España. La compañía ofrece energía a precio de mercado, facturas claras y transparentes y un servicio de atención al cliente altamente valorado por sus usuarios. En menos de dos años ha superado los 20.000 clientes y se ha consolidado como una de las comercializadoras independientes con mayor crecimiento de Galicia.

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