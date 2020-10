Budweiser celebra el viaje emocional de Halsey (1)

- Budweiser celebra el viaje emocional de Halsey para hacer que su nombre se convierta en el último "Be A King" de la campaña mundial

La película está inspirada en la poesía hablada de Halsey que documenta su crecimiento hasta "Becoming a King"

Halsey y Budweiser han lanzado la colección de merchandising de edición limitada

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Budweiser anuncia una asociación con la cantante/compositora y activista social nominada a los Grammy y ganadora de múltiples platinos, Halsey, mostrando una nueva película titulada: "Make Your Name - Be a King [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2947415-1&h=77842585&u=h...]". Las estrellas con talento con reconocimiento mundial en la película demuestran una historia impresionante de auto-creencia en auge, que abarcan desde la adolescente de Nueva Jersey, Ashley Frangipane, hasta la ganadora de premios Halsey. Alimentada por su ambición, la película muestra su viaje para superar la adversidad al encontrar la inspiración para su música y su nombre en el escenario.

"Make Your Name - Be a King" sigue la metamorfosis de Ashley a Halsey, reuniendo a los espectadores entorno a un viaje emocional al tiempo que busca sin descanso la ruta hacia el estrellato. Por medio de una poesía nunca antes escuchada, Halsey describe cómo Ashley encontró la inspiración en sus viajes diarios en Metro, y finalmente adoptó su nombre artístico de la estación de Halsey en el Metro de la ciudad de Nueva York. Armada solo con su determinación, sus sueños y un bolígrafo, la actitud de Halsey y el creer en sí misma la permitieron dar un paso adelante y encontrar el éxito para coronarse como la reina de la música mundial.

"Ha sido un honor que Budweiser encontrase mi historia lo suficientemente completa como para recrearla con tanto detalle. La ciudad de Nueva York a menudo se siente como un reinado. Mis días pasaban escribiendo música en el vientre de Nueva York, a menudo sintiéndome pobre y poco afortunada, pero coloreando los días con fantasía de que un día exploraría la enormidad de todo ello y la dominaría a mi manera. Escribí canciones en el Metro que después he interpretado en escenarios con todas las entradas vendidas como el Madison Square Garden, siendo ese el momento en el que realmente me sentí una reina, dentro de esta ciudad que una vez fue incomprensible", declaró Halsey. "Escribí el poema acompañante de la película para contarle a mi yo misma de joven que se ahorrase toda la rabia y emoción y confusión porque un día, en el escenario del MSG, sentiría explotar y salir despedida de mí. Finalmente soy una reina en la ciudad en la que me he hecho un nombre".

Como parte de la campaña mundial, Budweiser y Halsey han colaborado en el merchandising de edición limitada. Diseñado por medio de Halsey y su equipo, la colección de prendas de ropa insta a los seguidores a celebrar la mentalidad del rey. Los seguidores podrán comprar de forma anticipada la colección por medio de halseymusicstore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2947415-1&h=1737070659&u...] con todos los beneficios yendo a parar a la National Alliance to End Homelessness.

"Budweiser se centra en las historias de celebración de la ambición que inspira a los clientes a mantenerse y ser un rey. Esta actitud para con la vida se ha enraizado en Budweiser desde que Adolphus Busch llegó a Estados Unidos con el sueño de crear al King of Beers", explicó Steve Arkley, vicepresidente mundial de Budweiser. "Halsey integra la misma creencia con una increíble historia auténtica de superar los retos para hacerse su propio nombre".

Halsey lanzó además una poesía hablada original titulada "Becoming a King", que comparte su perspectiva potente de 'encontrar la motivación en las luces y nombrar los signos'.

La asociación se puso en marcha por primera vez en el concierto de la Super Bowl de Halsey en Miami en el BUDX Hotel, y posteriormente tras las recientes asociaciones de Budweiser con Sergio Ramos y Lionel Messi.

