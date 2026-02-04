BuenaVidaSenior.com; un 'Marketplace' inteligente que revoluciona los servicios para seniors - BuenaVidaSenior.com

Madrid, 4 de febrero 2026.- Se trata de un nuevo portal vertical y Marketplace integral que informa y facilita la contratación de hipotecas inversas y seguros específicos verdaderamente útiles, solo para seniors, además de proporcionar información, asesoramiento y servicios para conseguir una jubilación activa y saludable.

El portal, que ya atrae el interés de más de 200.000 visitantes seniors, puede ser un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de los seniors españoles porque permite, de un solo vistazo, acceder a una selección especializada y profesional de los productos y servicios que más demanda la población de adultos mayores. Además, facilita la contratación fácil e informada de todos estos productos y servicios especialmente diseñados para el segmento poblacional que más va a crecer en los próximos años. No hay que olvidar que España será el país más envejecido del mundo, junto a Japón, en 2050, o que en 2030 un tercio de la población española habrá cumplido los 65.

BuenaVidaSenior.com se estructura en cuatro bloques temáticos de fácil acceso. En primer lugar, informa, asesora y contrata productos para la monetización de la vivienda, básicamente hipoteca inversa y nuda propiedad. En un segundo apartado, el usuario encontrará información y comparativas de los nuevos seguros especialmente diseñados paras seniors, entre los que cabe destacar el seguro médico senior. El 3er bloque se refiere a Cuidados, asistencia y asesoramientos. Por último, el 4to bloque pretende facilitar al usuario el acceso a una jubilación económicamente segura, activa y saludable.



