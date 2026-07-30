Buensueño destaca la importancia de la complexión corporal para elegir el colchón adecuado - Buensueño

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de julio 2026.- El descanso desempeña un papel fundamental en la salud y el bienestar, pero no todas las personas necesitan las mismas condiciones para dormir correctamente. Factores como la complexión corporal, la distribución del peso o la forma del cuerpo pueden influir en la sensación de confort y en el nivel de soporte que ofrece un colchón. Con el objetivo de aportar una orientación basada en el conocimiento científico, Buensueño con el Instituto del Buensueño (IBS) han desarrollado un estudio que analiza la relación entre las características físicas de cada persona y la elección del colchón más adecuado.

La complexión corporal, un criterio relevante para elegir colchón

El estudio, realizado por IBS junto con Buensueño y con la colaboración de la neurofisioterapeuta Jéssica Reyes y la doctora en cronobiología María José Martínez Madrid, parte de una premisa clara: el descanso no responde a un modelo universal. Cada cuerpo presenta una distribución del peso, unas zonas de presión y unas necesidades de adaptabilidad diferentes, por lo que la elección del colchón debe tener en cuenta estos factores para favorecer una correcta alineación corporal y una mayor sensación de confort.

Innovación al servicio del descanso

Este enfoque se integra en la filosofía de Buensueño, fabricante español especializado en el desarrollo de soluciones para el descanso, que apuesta por la investigación y la innovación para adaptar sus productos a las necesidades reales de cada persona. Sus distintas gamas de colchones incorporan tecnologías y materiales diseñados para proporcionar diferentes niveles de adaptabilidad y soporte, permitiendo responder a una amplia diversidad de perfiles corporales.

Investigación y divulgación para mejorar la cultura del descanso

A través del Instituto del Buensueño (IBS), Buensueño impulsa iniciativas de investigación y divulgación científica destinadas a mejorar el conocimiento sobre el descanso y su relación con la salud y el bienestar.

Esta labor también contribuye a fomentar una mayor cultura del descanso, poniendo el foco en la importancia de comprender que variables como la postura al dormir, la complexión corporal o la distribución de las presiones pueden condicionar la experiencia durante la noche. Desde esta perspectiva, la elección del colchón deja de basarse únicamente en preferencias subjetivas para incorporar criterios objetivos que faciliten una decisión más ajustada a las características de cada persona.

El estudio desarrollado por IBS con Buensueño representa un paso más en la aplicación del conocimiento científico al ámbito del descanso. La incorporación de criterios relacionados con la complexión corporal amplía la información disponible para el consumidor y refuerza la importancia de elegir colchón teniendo en cuenta las necesidades individuales, con el propósito de favorecer un descanso de mayor calidad y una mejor experiencia de uso.

Para conocer más detalles sobre este estudio, los interesados pueden ponerse en contacto con el equipo de Buensueño. Además, pueden ver el vídeo del estudio en sus redes sociales.



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