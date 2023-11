Built by Nature otorga 500.000 € en el primer premio mundial de materiales de construcción de base biológica

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 16 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Built by Nature, una red y un fondo de subvenciones, ha anunciado un premio global por un total de 500.000 euros para reconocer la innovación y estimular la escalabilidad en el uso de materiales de base biológica como madera, bambú, cáñamo, paja, algas y hongos en la construcción.

El entorno construido genera hasta el 40 % de los gases de efecto invernadero del mundo, y el mayor uso de madera de origen sostenible y materiales renovables de base biológica ofrece una solución tangible y realista para abordar el cambio climático mediante la descarbonización de nuestras ciudades y edificios.

El Premio Built by Nature tiene como objetivo identificar y atraer fabricantes de materiales de construcción de base biológica y sus innovaciones listas para el mercado de todas las regiones y ayudar a esos productores a superar las barreras de entrada al mercado general.

"Dada la escala del desarrollo urbano que será inevitable en todo el mundo durante las próximas décadas, simplemente no podemos darnos el lujo de construir como lo hemos hecho en la mayor parte de Europa durante los últimos cientos de años. Necesitamos urgentemente encontrar soluciones innovadoras, renovables y de bajo coste, materiales de construcción de carbono para reducir radicalmente la huella de carbono incorporada de nuevos edificios y ciudades", según Paul King, consejero delegado de Built by Nature. "Desde nuestro lanzamiento en octubre de 2021, Built by Nature ha experimentado una rápida expansión de nuestra red europea a más de 1.300 comprometidas con la transformación de la industria de la construcción y ahora este premio nos permite ampliar nuestro alcance y profundizar nuestro impacto a nivel global".

Built by Nature ha concedido 3,3 millones de euros en subvenciones hasta la fecha, con una cofinanciación adicional de 2,2 millones de euros para 28 proyectos en toda Europa centrados en el desarrollo de soluciones para superar barreras y estimular una mayor absorción de materiales de base biológica, centrándose en la madera en masa.

Para reflejar el alcance global del Premio, el panel de jueces está compuesto por destacados expertos del entorno construido, la arquitectura, las finanzas, el valor social y los biomateriales de todo el mundo. La doctora Yasmeen Lari, la primera arquitecta de Pakistán y reconocida por su liderazgo en la intersección de la arquitectura y la justicia social, será asesora honoraria del Premio Construido por la Naturaleza. Los miembros del jurado del Premio son:

Arief Rabik : presidente y fundador de Bamboo Village Trust, y fundador y consejero delegado de PT Indobamboo Lestari en Indonesia .

: presidente y fundador de Bamboo Village Trust, y fundador y consejero delegado de PT Indobamboo Lestari en . Ariel Shtarkman: socio director de Undivided Ventures, fundador de Orca Capital, cofundador y director general de Atom Assets.

Mae-ling Lokko, de Ghana y Filipinas: profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale y se especializa en residuos agrícolas y materiales de base biológica.

y Filipinas: profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de y se especializa en residuos agrícolas y materiales de base biológica. Stig Hessellund : arquitecto y director de proyectos de Realdania, centrado principalmente en el desarrollo sostenible en la industria de la construcción.

: arquitecto y director de proyectos de Realdania, centrado principalmente en el desarrollo sostenible en la industria de la construcción. Ana Belizario es jefa de desarrollo de negocios del productor brasileño de madera Urbem.

El ganador general del premio recibirá un premio de 250.000 euros y los criterios se centrarán en el potencial demostrado para una reducción significativa de las emisiones de carbono y beneficios para la naturaleza y las comunidades locales.

También se otorgarán tres segundos premios de 50.000 euros cada uno según los mismos criterios, con 100.000 euros en fondos discrecionales reservados para proyectos prometedores que se consideren dignos de apoyo.

Para calificar, las soluciones propuestas deben estar compuestas principalmente de biomateriales con uso principal destinado al entorno construido; indicar que el producto puede fabricarse e implementarse con éxito utilizando la tecnología actualmente disponible, y que el producto/servicio ya debe estar en el mercado, ya sea a través de un proyecto piloto en etapa inicial o disponible abiertamente.

Además del dinero del premio, la valiosa exposición y las oportunidades de contar historias, los beneficios para los ganadores del premio incluirán presentaciones a través de las extensas redes de socios y pioneros de Built by Nature para apoyo de tutoría, acceso a inversionistas potenciales y nuevos mercados, y conexiones facilitadas con pares que enfrentan desafíos y desafíos similares. oportunidades en todo el mundo. Al promover la conciencia y la educación del público y la industria sobre los posibles beneficios y aplicaciones de las soluciones de materiales, los ganadores contribuirán directamente a la visión y misión de Built by Nature.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 25 de enero de 2024, y los ganadores finales se anunciarán el 4 de junio. Se anima a los solicitantes interesados a visitar el sitio web del Premio Construido por la Naturaleza para obtener todos los detalles: https://builtbn.org/prize.

Acerca de Built by Nature

Built by Nature es una red y un fondo de concesión de subvenciones, respaldado por financiación filantrópica, con la misión de acelerar la transformación de la construcción de madera y una visión de un entorno construido que funcione al unísono con la naturaleza. BbN apoya a los desarrolladores, arquitectos e ingenieros, propietarios y administradores de activos, inversores y aseguradores, líderes urbanos, académicos, investigadores, organizaciones sin fines de lucro y formuladores de políticas pioneros del sector del entorno construido en su viaje para descarbonizar nuestro entorno construido y proteger la naturaleza. El Fondo Construido por la Naturaleza otorga subvenciones a equipos y soluciones que pueden aumentar la adopción de materiales de base biológica y madera sostenible y mejorar su impacto climático, superando las barreras más desafiantes. https://builtbn.org/

