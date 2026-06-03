Bulat Utemuratov Foundation inaugura el Centro de Creatividad Infantil y Juvenil Shabyt en Zhezkazgan

(Información remitida por la empresa firmante)

ZHEZKAZGAN, Kazajstán, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation celebró el Día Internacional del Niño con la inauguración oficial del Centro de Creatividad Infantil y Juvenil Shabyt en Zhezkazgan, lo que representa la instalación infantil más importante de la ciudad en más de 70 años. Tras su construcción, la Fundación donó a la ciudad el proyecto, valorado en 7,7 millones de dólares, que ofrece espacios modernos de educación y ocio para los niños de la región.

Ubicado en el distrito occidental de Zhezkazgan, el complejo de 2.600 metros cuadrados alberga 14 aulas y estudios especializados que incluyen una unidad STEM con robótica, matemáticas y ciencias naturales; un estudio de arte; un taller de cerámica; un estudio de diseño digital; un estudio de fotografía; salas de música; una sala de ajedrez; y estudios de artes marciales y danza. Un centro de desarrollo infantil temprano y un amplio salón de actos completan la oferta. Las instalaciones tienen capacidad para hasta 250 niños, y también cuentan con áreas para el personal, una enfermería y espacios de coworking. Las actividades serán gratuitas y se ofrecerán en varios turnos, llegando a hasta 600 niños diariamente.

El terreno de 1,6 hectáreas incluye instalaciones deportivas, parques infantiles y espacios públicos ajardinados. El edificio fue diseñado con todos los espacios adaptados para niños con diversas necesidades, mientras que una sala sensorial dedicada fomenta la educación y el desarrollo inclusivos.

Almaz Sharman, presidente del Consejo de Administración de la Bulat Utemuratov Foundation, comentó: "Apoyar la educación y crear infraestructura moderna para el desarrollo infantil son algunas de las actividades clave de la Fundación. Estos proyectos representan una inversión a largo plazo en las comunidades y contribuyen al futuro del país. Confío en que el nuevo Centro Shabyt brindará oportunidades de vanguardia para la educación complementaria y el desarrollo creativo y profesional de los niños de la región".

Dastan Ryspekov, Akim de la región de Ulytau, quien asistió a la ceremonia de inauguración, destacó la importancia del proyecto: "El nuevo Centro no es solo un edificio moderno, sino un espacio donde los niños pueden aprender, desarrollar sus talentos y participar en actividades tecnológicas, creativas y deportivas. Estos proyectos crean un entorno donde las nuevas generaciones adquieren confianza en su futuro".

El Centro es el más reciente de una serie de proyectos de infraestructura social que la Fundación lleva a cabo en todo Kazajstán, entre los que también se incluyen la construcción de escuelas en Yesik y Kosshy, un nuevo aeropuerto en Kyzylorda y un centro comunitario en Kosshy.

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