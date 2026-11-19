(Información remitida por la empresa firmante)

Bulat Utemuratov Foundation obtiene dos premios Gold Globee for Impact, logrando distinciones de 'la mejor de su categoría'

ALMATY, Kazakstán, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Bulat Utemuratov Foundation ha sido galardonada con dos premios de Oro en los Globee Awards for Impact de 2026. Al obtener el máximo reconocimiento posible, la Fundación también se hizo acreedora a la prestigiosa distinción "Best of Category" (la mejor de su categoría) en ambas categorías en las que fue nominada.

La Fundación obtuvo su primer galardón de oro en la categoría de 'Logros en el servicio público e impacto gubernamental' por su programa 'Autismo. Un mundo para todos'. Desde 2015, la Fundación ha sido pionera en la integración de apoyos para niños con trastorno del espectro autista (TEA) dentro del sistema nacional de educación inclusiva de Kazakstán. Actualmente, su red de 13 centros de autismo "Asyl Miras" abarca 12 ciudades, donde ofrece intervenciones especializadas basadas en evidencia a más de 17.500 niños y brinda formación a más de 300 profesionales.

El segundo galardón de oro, en la categoría de 'Logros en el alcance comunitario e impacto local', reconoce las iniciativas sostenibles y escalables de la Fundación, llevadas a cabo en 2025 y 2026. Estos proyectos se centran en el desarrollo de infraestructura social fundamental, el apoyo a las comunidades locales y el impulso de iniciativas inclusivas de base.

El Dr. Almaz Sharman, presidente del Consejo de Administración de la Bulat Utemuratov Foundation: "Hoy en día, la filantropía se evalúa por el cambio sostenible que genera, y no simplemente por el volumen de la ayuda. Es fundamental que nuestros proyectos fortalezcan los sistemas existentes, desarrollen competencias profesionales y creen modelos capaces de escalar a largo plazo. Este enfoque permite que la filantropía privada realice una contribución genuina y duradera al desarrollo del país".

Fundados en Silicon Valley en 2003, los premios Globee reconocen a organizaciones que impulsan un cambio positivo y medible. Para obtener el galardón de oro, los nominados deben recibir valoraciones excepcionalmente altas por parte de expertos internacionales independientes.

Ainur Karbozova, consejero delegado de la Fundación, añadió: "Estos galardones no solo suponen un reconocimiento internacional a nuestra labor, sino que también confirman la madurez de la filantropía sistémica en Kazakstán. Para nosotros, es fundamental no limitarnos a ejecutar proyectos de gran impacto, sino fomentar, a una escala más amplia, una cultura de filantropía sostenible y responsable en todo el país".

Estos reconocimientos se suman a una sólida trayectoria de distinciones internacionales recientes, entre las que figuran galardones de prestigio otorgados por los premios EUROBAK y la Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) en Kazakstán, en los ámbitos de la salud, el desarrollo de infraestructuras y el servicio a la comunidad.

La Bulat Utemuratov Foundation, creada en 2014 por el empresario y filántropo kazajo Bulat Utemuratov, ha destinado más de 250 millones de dólares a iniciativas en los sectores de la salud, la educación, la protección del medio ambiente, la cultura y la ayuda en casos de desastre.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/bulat-utemuratov-foundation-obtiene-dos-premios-gold-globee-for-impact-302946055.html