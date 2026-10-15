Bulgin lanza los conectores híbridos Buccaneer de la serie 6000 para la transmisión de alimentación y señales

(Información remitida por la empresa firmante)

Nuevos conectores robustos combinan contactos de alimentación y de señal en una única interfaz compacta, pensada para aplicaciones con limitaciones de espacio

CAMBRIDGE, Inglaterra, 15 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Bulgin, una empresa de Infinite Electronics y fabricante líder de conectores y componentes con sellado ambiental, ha ampliado su gama Buccaneer de la serie 6000 con nuevos conectores circulares híbridos que combinan la transmisión de potencia y de señales en un único conector robusto. Desarrollados para satisfacer las crecientes demandas de conectividad en dispositivos de menor tamaño —como equipos de prueba y medición, sensores y sistemas de control—, estos nuevos conectores ofrecen una solución compacta sin renunciar a la robustez característica de la serie 6000 existente.

La serie 6000 Hybrid Buccaneer cuenta con dos contactos de alimentación centrales con una capacidad nominal de 16 A, junto con contactos de señal de 3 A. Tres configuraciones —con dos, cuatro o seis contactos de señal— ofrecen a los diseñadores la flexibilidad necesaria para satisfacer los requisitos de aplicaciones específicas. Al integrar alimentación y señal en una única carcasa, estos conectores reducen el espacio necesario y eliminan la necesidad de realizar un tendido independiente para los cables de alimentación y de señal.

"El diseño moderno exige un tamaño más compacto sin comprometer el rendimiento", afirmó Mark Berry, vicepresidente de Gestión de Productos y Cartera en Infinite Electronics. "La serie Hybrid Buccaneer 6000 es una muestra de la precisión de ingeniería de nuestro equipo. Hemos logrado integrar canales de alimentación de alta corriente y de señal en una única interfaz sellada, ofreciendo a los diseñadores una solución optimizada capaz de resistir entornos exigentes".

La nueva gama conserva el diseño probado y el rendimiento robusto de los conectores circulares de la serie 6000 Buccaneer de Bulgin, incluyendo el mismo mecanismo de bloqueo de inserción/extracción de 30 grados y las opciones de montaje en panel. Los conectores cuentan con un grado de protección IP68 y han sido sometidos a pruebas a una profundidad de 10 metros durante dos semanas, lo que garantiza una protección fiable en entornos exigentes. Asimismo, han superado ensayos de resistencia a la niebla salina, al polvo y a las variaciones térmicas.

Los nuevos dispositivos se exhibirán en la feria electronica, del 10 al 13 de noviembre, junto con otras soluciones para centros de datos, energía, drones y automatización industrial, en el expositor 241 de Infinite, ubicado en el pabellón A3.

Para obtener más información sobre el Hybrid Buccaneer de la serie 6000, visite la página del producto.

Acerca de Bulgin

Bulgin, una empresa de Infinite Electronics, es un fabricante líder de conectores y componentes con sellado ambiental, que cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector. La compañía fabrica una gama de conectores robustos, portafusibles, portabaterías, interruptores e indicadores —líderes en la industria—, diseñados para su uso en los entornos más exigentes. Con sede en Cambridge (Reino Unido), Bulgin combina un alcance global con una sólida experiencia en ingeniería, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. La producción se concentra en sus propias instalaciones en Túnez, y la empresa dispone de una amplia red de ventas y distribución que abarca 65 países. Para obtener más información, visite http://www.bulgin.com/

Acerca de Infinite Electronics

Infinite Electronics impulsa una cartera global de empresas especializadas en conectividad que diseñan, fabrican y suministran soluciones técnicas fiables en todo el mundo. Concebida como una plataforma unificada orientada a la rapidez, la escalabilidad y la fiabilidad, la compañía combina una infraestructura compartida, una logística de primer nivel y una profunda experiencia en ingeniería para dar respuesta a necesidades de conectividad críticas. Gracias a sus operaciones globales escalables y a su capacidad de desarrollo ágil, Infinite ayuda a sus clientes a acelerar la innovación y a llevar nuevas ideas al mercado. Obtenga más información en www.infiniteelectronics.com.

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