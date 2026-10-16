Buon Appetito Senza Glutine abrirá el 22 de octubre en BCN como restaurante italiano 100% sin gluten - Buon Appetito

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 16 de octubre de 2026.- Buon Appetito Senza Glutine abrirá sus puertas el jueves 22 de octubre en Barcelona como restaurante italiano 100 % sin gluten. El nuevo proyecto estará situado junto al Buon Appetito original, en Avinguda del Marquès de l’Argentera, 19, creando dos espacios contiguos en el Born, identificados por la marca como Buon Appetito 19,1 y Buon Appetito Senza Glutine 19,2.

La apertura llega después de 18 años de trayectoria de Buon Appetito en Barcelona y supone una nueva etapa para la marca, que tras consolidarse como restaurante italiano y pizzería en el Born amplía ahora su propuesta con un restaurante propio concebido desde el origen alrededor del sin gluten.

El nuevo local no nace como una sección adaptada dentro de la pizzería existente, sino como un restaurante 100 % sin gluten, con organización, procesos y funcionamiento planteados específicamente para esta propuesta. La decisión responde a una idea clara: trasladar la experiencia de una pizzería italiana a un formato pensado para quienes necesitan o eligen comer sin gluten, sin que eso suponga una versión secundaria de la experiencia.

Para la puesta en marcha del proyecto, Buon Appetito cuenta con Federico Guardascione, maestro pizzaiolo napolitano especializado en masas sin gluten y responsable de Federico Guardascione – Il Colmo del Pizzaiolo, en Nápoles. Guardascione ha participado en el desarrollo de la pizza sin gluten del nuevo restaurante y estará presencialmente durante los días previos a la apertura formando al equipo y trabajando junto a Alessio Bergamaschi y los pizzaiolos de Buon Appetito en masas, pruebas de horno y arranque técnico.

Su participación aporta una credencial externa especialmente relevante para el proyecto. Su pizzería ha sido reconocida por Gambero Rosso, aparece en la selección de pizzerías excelentes de 50 Top Pizza Italia 2024 y Federico Giovanni Guardascione obtuvo en 2025 el tercer puesto en la categoría Pizza Senza Glutine del Campionato Mondiale Pizza DOC.

El equipo de Buon Appetito suma también la experiencia de Alessio Bergamaschi, quinto clasificado mundial en Pizza Classica en 2025. Los días previos a la apertura estarán dedicados a completar la formación, ajustar las pruebas de masa y horno y realizar junto a Guardascione la puesta a punto técnica antes del primer servicio.

Buon Appetito Senza Glutine ha iniciado además el proceso de revisión y formación con la Associació Celíacs de Catalunya. El procedimiento, actualmente en curso, incluye la revisión del menú, las fichas técnicas de los productos considerados de riesgo y la formación del equipo. Buon Appetito Senza Glutine ha recopilado previamente la documentación técnica de los ingredientes para facilitar esta fase del proceso.

En este caso, el nuevo restaurante parte de una particularidad importante: toda la propuesta ha sido concebida como 100 % sin gluten, en lugar de combinar elaboraciones con y sin gluten dentro de una misma cocina.

Con esta apertura, Barcelona suma un nuevo restaurante italiano 100 % sin gluten en el Born, con la pizza como uno de sus grandes ejes y una puesta en marcha apoyada en la técnica, la formación y los 18 años de experiencia acumulada por Buon Appetito.

La apertura de Buon Appetito Senza Glutine refuerza así una idea clara: comer sin gluten también puede ser sentarse en una pizzería italiana, pedir una pizza trabajada desde la masa y disfrutar de una experiencia completa en torno a la mesa.



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