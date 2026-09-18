M. Burnett: memoria familiar y mirada extranjera sobre la España del siglo XX - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

La escritora presenta "Recuerdos de otra España", una obra de no ficción que analiza la evolución social del país a través del viaje íntimo de una saga familiar.

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- Las páginas dedicadas a la historiografía social, la memoria histórica y la narrativa de no ficción suman un título de notable valor testimonial con la llegada al mercado hispanohablante de la obra firmada por M. Burnett de la mano de Letrame Grupo Editorial. La autora británica, estrechamente vinculada desde hace décadas a la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, presenta su libro Recuerdos de otra España. Memoria personal e historia colectiva del siglo XX, una reconstrucción analítica y afectiva que ve la luz en español tras su exitosa publicación original en lengua inglesa bajo el título Echoes from a Vanished World: The Story of a Spanish Family in Turbulent Times.

El proyecto nace de una profunda inquietud vital y sociológica: la necesidad de confrontar la visión estereotipada o puramente académica que con frecuencia se proyecta desde el exterior sobre el pasado español con la realidad tangible, compleja y diversa que la propia autora pudo constatar a lo largo de su prolongada convivencia en el país. Distanciándose de los tratados bélicos habituales o de las crónicas centradas de forma exclusiva en la esfera política, M. Burnett firma una aportación singular al situar el foco en las transformaciones cotidianas, la intrahistoria y el modo en que los grandes acontecimientos del siglo XX moldearon el entramado emocional y material de las personas comunes.

Un cruce de miradas entre la trayectoria rural y la experiencia autobiográfica

La estructura de la obra toma como eje vertebrador la trayectoria de una familia de ámbito rural a lo largo del pasado siglo. A través de una prosa elegante, rigurosa y empática, las vivencias de esta estirpe se transforman en el reflejo de millones de hogares que atravesaron las transformaciones, penurias y avances de una época convulsa. Este componente histórico se entrelaza de forma armónica con el testimonio autobiográfico de la propia autora, quien detalla su itinerario de integración en la sociedad española, abordando las barreras del idioma, los aprendizajes culturales y el paulatino descubrimiento de una tierra de adopción.

El texto dirige una mirada de especial sensibilidad hacia las generaciones más jóvenes, planteándose como un puente intergeneracional diseñado para despertar la curiosidad por las raíces colectivas. M. Burnett concibe la investigación histórica no como un archivo estático, sino como una herramienta viva para comprender la configuración social de la España contemporánea.

Me gustaría que el lector pensara, reflexionara y tratara de comprender puntos de vista diferentes del suyo. No espero una coincidencia unánime; al contrario, considero muy positivo que el libro estimule el debate, el intercambio de ideas y la reflexión crítica, subraya la autora. Las primeras lecturas destacan precisamente esa virtud: la de ofrecer un análisis profundo sin caer en dogmatismos, abriendo espacios para la conversación serena.

Letrame Grupo Editorial, un respaldo fundamental en el proceso de publicación

Trasladar décadas de observaciones, investigación y vivencias personales a una edición en español exigía una labor de acompañamiento técnico de primer nivel. En este sentido, M. Burnett ha dispuesto de la profesionalidad de Letrame Grupo Editorial, una editorial de referencia en el sector que orientó a la autora en cada una de las fases necesarias para publicar un libro con las máximas garantías de calidad.

La coordinación cercana del equipo profesional permitió resolver con solvencia las particularidades de la edición internacional. Como coinciden en señalar diversas opiniones en el ámbito de la no ficción, la experiencia del sello ha sido determinante para plasmar la voz original de la escritora, consolidando las opiniones Letrame como un referente de rigor, respeto al texto de autor y proyección cultural dentro del mercado hispanohablante.

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