Busca & Encuentra afirma que las normas de vestir en verano pueden excluir a las personas neurodivergentes

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de agosto

La plataforma advierte de que las polémicas sobre las multas por ir sin camiseta evidencian una dificultad poco visible: interpretar normas sociales que cambian según el lugar y que rara vez se explican de forma explícita. A esta norma también se le suman otras reglas sociales que cambian durante el verano y pueden ser difíciles de entender y aceptar por parte de estas personas

'¿Se puede ir sin camiseta?' '¿Y en bañador?' '¿Dónde deja de ser aceptable?' La actualidad ha reabierto el debate sobre los límites del vestuario en verano y las sanciones que pueden imponerse por incumplir determinadas ordenanzas municipales. Pero detrás de esta conversación existe una realidad de la que apenas se habla: comprender estas normas sociales no resulta igual de sencillo para todo el mundo.



Desde Busca & Encuentra, la plataforma digital que conecta a familias con profesionales, entidades y recursos especializados en neurodesarrollo, recuerdan que, para muchas personas neurodivergentes, el verano supone un desafío añadido porque modifica códigos sociales que parecen evidentes para la mayoría, pero que en realidad son normas implícitas, cambiantes y llenas de excepciones.



"Una persona puede observar que en la playa todo el mundo va sin camiseta y asumir que esa misma conducta es válida unos metros más allá. Sin embargo, la respuesta depende del municipio, del establecimiento, del espacio o incluso del momento del día. Son reglas que rara vez se explican de forma clara", señala Ana González, directora y fundadora de la plataforma.



Un código social que cambia según el lugar

El vestuario es uno de los ejemplos más claros de cómo las normas sociales varían en función del contexto.



Ir sin camiseta puede ser completamente normal en la arena, estar mal visto en un paseo marítimo, no estar permitido en determinados comercios o incluso ser motivo de sanción en algunos municipios. Lo mismo ocurre con el uso del bañador fuera de las zonas de baño.



Para muchas personas neurodivergentes, especialmente aquellas que necesitan reglas explícitas, anticipación o referencias claras para desenvolverse socialmente, estos cambios pueden generar confusión, inseguridad o miedo a cometer un error.



No se trata de desconocer la norma, sino de enfrentarse a una regla que cambia constantemente y que casi nunca se comunica de manera directa.



Cuando lo "evidente" no lo es para todos

Busca & Encuentra recuerda que las normas sociales no son universales: cambian entre países, ciudades e incluso entre distintos espacios o grupos de una misma localidad. Por ejemplo, "¿es correcto dar la mano si estamos sudados?" Algunas personas pueden optar por evitar el saludo y hacerlo con naturalidad, mientras que otras deben interpretar señales sutiles, como la incomodidad, el tono o el estado de ánimo de la otra persona. Para muchas personas neurodivergentes, esa lectura del contexto social resulta especialmente compleja.



Lo mismo ocurre con otras normas implícitas, como respetar el espacio al colocar una toalla en la playa o decidir cuánto reclinar el asiento en un avión. Mientras muchas personas adquieren estos códigos de forma intuitiva, simplemente observando a los demás, otras necesitan que esas reglas se expliquen de manera explícita para poder comprenderlas y aplicarlas.



Por ello, la plataforma considera que debates como el generado sobre el vestuario en verano, originado a partir de la normativa establecida en Francia y que ya han adoptado algunos ayuntamientos españoles, representan una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de hacer más accesibles las normas de convivencia.



"Cuando las reglas son claras, toda la ciudadanía sale beneficiada. Para las personas neurodivergentes, además, esa claridad puede marcar la diferencia entre participar con tranquilidad o vivir una situación de estrés e incertidumbre", afirma González.

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Autor: Busca & Encuentra