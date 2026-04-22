El buscador de estudios gratuito que ya es referente en España; Stuveo - Stuveo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2026. - Elegir qué carrera estudiar después del bachillerato es una de las decisiones más importantes de la vida y una de las que se toma con menos información. En España hay más de 10.000 itinerarios académicos posibles entre grados universitarios, ciclos formativos de grado superior y grado medio. La mayoría de estudiantes los navega entre PDFs desactualizados, foros y el consejo del tutor que tiene 30 alumnos y poco tiempo.

El resultado es conocido: se estima que más del 30% universitarios cambia de carrera o la abandona en los dos primeros años. No por falta de capacidad — por falta de claridad en el momento de decidir.

Stuveo, el buscador de estudios nº1 en España, centraliza toda esa oferta académica en una sola plataforma gratuita y accesible desde cualquier dispositivo. Grados universitarios, grados superiores y medios (FP grado superior y FP grado medio), todo estandarizado y comparable. Los estudiantes pueden filtrar por nota de corte, comparar planes de estudio, explorar salidas profesionales, simular su escenario de admisión y recibir recomendaciones adaptadas a su perfil. Para quienes todavía no tienen claro por dónde empezar, los tests vocacionales de la plataforma ayudan a identificar intereses y habilidades reales — y los conectan directamente con programas concretos. Los estudiantes pueden encontrar su estudio ideal aquí.

En menos de un año, más de 800 centros educativos en España ya lo han integrado para facilitar y mejorar la orientación académica de sus alumnos.

Para los estudiantes que buscan qué carrera estudiar o qué FP elegir, Stuveo es el buscador de estudios número 1 en España — el punto de partida más completo para tomar la mejor decisión académica.

Estudiantes y centros educativos pueden acceder a Stuveo de forma gratuita aquí.

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