A la búsqueda del Hotel Burbuja perfecto

Más que nunca, ahora se buscan experiencias diferentes. En un mundo con tanta oferta turística, cada vez se ofrecen planes diferentes, actividades divertidas, de riesgo, visitas culturales, rutas gastronómicas, etc. Y pasar la noche en hoteles de todo tipo. En esta categoría, una de las experiencias más mágicas y diferentes las ofrecen los Hoteles Burbuja. ¿Pero cómo se escoge un buen hotel burbuja donde pasar unos días bien relajado? Bubblehoteles.com es un buscador de hoteles burbuja de calidad. Donde las estancias son de lujo, categoría de 4 o 5 estrellas. Dormir al aire libre, rodeado de montañas, con un manto de estrellas cubriendo las cabezas. O dormir en la misma playa. O al lado de un lago. Son alguna de las experiencias que ofrecen los hoteles burbuja. Es una evolución del glamping hacia el turismo de lujo. Las primeras bubble tent que se crearon fueron obra del diseñador Pierre-Stephane Duma, entusiasta del eco-turismo que quería reivindicar la conexión con la naturaleza desde el turismo y hacerlo de una manera sostenible y fácil de mantener. Estas burbujas trasparentes, de 360º, pueden estar hechas de vinilo o PVC y consiguen retener el calor y proteger del frío. En su interior se podrá encontrar lo básico de una habitación de hotel, una cama grande, con los elementos de decoración que hagan más confortable la estancia, y en algunos casos también dispondrán de un lavabo para el aseo personal. Toda la tienda dispone de una instalación eléctrica para poder disponer de luz cuando se necesite, y de un sistema de ventilación que renueva el aire constantemente. Pero no todos los hoteles burbuja son iguales, ni todos ofrecen experiencias de lujo. Cada vez hay más oferta de este tipo de hoteles y no todos tienen las mismas características y por tanto no todas estas tiendas ofrecen el máximo confort que se busca. Por eso, Bubblehoteles.com es el buscador idóneo que sólo ofrece resultados de hoteles burbuja de categoría de 4 o 5 estrellas. En Bubblehoteles.com apuestan por las mejores experiencias, por una conexión con el entorno natural sin perder el confort de una habitación de hotel de lujo. Capitaneados por Pol Monfort, CEO de Bubblehoteles.com, lo tiene muy claro. “No todos los hoteles con burbujas son iguales, una experiencia de “glamping” en un lugar realizado sin tener en cuenta el confort de los huéspedes, puede estropear su experiencia y dejarles muy mal recuerdo. El portal se encarga de ofrecer lugares únicos donde tener una experiencia única, con un nivel de alojamiento de clase y lujo”. En el buscador de Bubblehoteles.com se encuentran hoteles burbuja en Ciudad Real, rodeado de grandes extensiones de campo manchego, en el parque Natural de Alto Tajo, con los cielos más oscuros toda Europa Occidental, o en la Reserva Biológica Campanarios de Azaba (Salamanca), entre otros bellos parajes del país. Estas vacaciones es un buen momento para redescubrir la naturaleza de nuestro país y entender que es un patrimonio que se debe preservar. Los Hoteles Burbuja pueden ser una de las mejores opciones de turismo eco-friendly y el buscador de Bubblehoteles.com será la mejor herramienta para encontrar la mejor experiencia.

Contacto Nombre contacto: Pol Monfort

https://bit.ly/2VOtwj7

Pie de foto: Bubblehoteles