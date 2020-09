- Butchershop presenta The Clarity Project para emergentes, empresas, marcas, organizaciones y equipos de todo el mundo

Bajo el lema "Todos aspiramos a la claridad", la consultora empresarial y de marca lanza una nueva plataforma para ayudar a combatir los fallos en el lugar de trabajo

SAN FRANCISCO, 22 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Butchershop [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=3574714861&u...], la reconocida consultora de diseño empresarial y marca creativa con sede en San Francisco, lanzó oficialmente The Clarity Project [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=686291019&u=...] hoy, una plataforma de talleres y herramientas tecnológicas para ayudar a las organizaciones y equipos a combatir los erros autogenerando una maxima claridad en todas sus iniciativas. Con asesoramiento a partes iguales, cambio de mentalidad, herramientas tecnológicas y servicios de facilitación, The Clarity Project ayudará a las marcas y empreas a lanzar, crecer, evolucionar y crear innovaciones, estrategias, servicios y productos a través de un enfoque y disciplina orientados al diseño.

https://mma.prnewswire.com/media/1278686/The_Clarity_Project... [https://mma.prnewswire.com/media/1278686/The_Clarity_Project...]

Butchershop ha pasado más de una década ayudando a las compañías con sede en Silicon Valley, EE.UU., y Europa a realizar el mismo trabajo y, tras la reciente apertura de su oficina en Europa, lanzará The Clarity Project, centrándose en líderes emergentes y equipos dentro de compañías empresariales. Mientras los líderes de marcas y empresas lidian con los retos de la economía global y planes de trabajo remote a largo plazo para empleados debido al COVID-19, la necesidad de claridad en el lugar de trabajo nunca ha sido tan importante para la supervivencia de todas las industrias.

The Clarity Project incluirá cuatro ofertas iniciales para compañías que buscan prevenir los fallos en un momento crucial para sus negocios:

1. Facilitación: Sesiones en persona o virtuales para dirigir grupos a través del proceso pre mortem, utilizando una nueva app PreMortem creada por Butchershop. 2. Consultoría: Como manera de expandir cada resultado de prioridad del taller pre mortem, explora preguntas para construir una estrategia que defienda contra el fallo, asigne contabilidad, analice dependencias y destaque los próximos pasos. 3. Educación: Enseña el proceso pre mortem e introduce a los grupos a métodos y herramientas de tecnología como la PreMortem App. Los clientes tendrán acceso a utilizar la PreMortem App gratis. 4. Conversación: Discursos de apertura para destacar el cambio de mentabilidad en combatir los errores para los equipos, organizaciones, compañías y comunidades que se sumen.

Además de los servicios en persona y virtuales, The Clarity Project también ha puesto The PreMortem App, una metodología (beta) digital PreMortem con algunas innovaciones potentes disponibles para líderes interesados. Ahora en cualquier momento y lugar, los equipos se pueden sentirse seguros de su proceso, siguientes pasos y línea de acabado para iniciativas, allí donde estén en el mundo.

"Hemos utilizado la metodología The Clarity Project con clientes como Haufe, Nike, Databricks y Zider, incluyendo nuestra práctica de agencia en Butchershop durante años, y confiamos en la capacidad de la plataforma para ofrecer una claridad maxima para las empresas y sus equipos. Independientemente de la industria o vertical, el ciclo de vida de la inversión, proyecto o iniciativa, la falta de claridad es la razón más común por la que las iniciativas importantes pueden fallar", dijo Trevor Hubbard, consejero delegado y director creativo de Butchershop, fundador de The Clarity Project. "Somos honestos en la evaluación de que la mayoría de nosotros aspira a la claridad. Nunca ha sido un momento más crítico para que las empresas reexaminen lo que están ofreciendo al mundo, lo que entregan y cómo lo están entregando. No importa lo pequeña o grande que sea la iniciativa, la claridad es una parte clave para combatir el fallo, que es como se puede realmente conseguir el éxito de un plan viable".

Para unirse a The Clarity Project hoy, visite www.joinclarityproject.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=3923971347&u...] o síganos en Instagram @joinclarityproject [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=3795311329&u...] Para estar al día de todo el impresionante trabajo que se realize en Butchershop, encuéntrenos en www.butchershop.co [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=3042959095&u...] o síganos en Instagram @butchershopcreative [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=633842533&u=...].

Acerca de Butchershop

Butchershop es una consultora de marca reconocida e independiente con sede en San Francisco. Nuestra visión es crear una agencia creative para el futuro de la cultura y el comercio con nuestra actual misión para ayudar a los líderes a convertir grandes ideas en las marcas que gustan a la gente. Hacemos esto a través de nuestra experiencia en diseño de marca, organización y experiencia. Nuestros socios clientes van desde B2B, B2C, empresas emergentes de fase temprana a tardía y equipos Fortune 500 en todos los verticales que incluyen trabajar con Okta, Zenefits, Lightspeed Venture Partners, Good Eggs, Nike, Converse, y Mountain Hardwear.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1278686/The_Clarity_Project... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2916869-1&h=1415186787&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Dania Jimenez, directora global de Comunicación,Butchershop, dania@butchershop.co

Sitio Web: https://www.butchershop.co//