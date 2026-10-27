BWH® Hotels presenta una transformación corporativa que unifica su cartera global bajo WorldHotels™ (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta evolución estratégica reúne a más de 4.000 hoteles en 100 países e introduce WorldHotels Rewards™, un programa de fidelización unificado que se lanzará el 5 de enero de 2027

PHOENIX, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BWH Hotels, empresa líder en el sector hotelero a nivel mundial, ha anunciado hoy una transformación integral que agrupa más de 4.000 hoteles y 18 marcas bajo un único programa de fidelización y una marca matriz global: WorldHotels. Esta iniciativa tiene como objetivo reforzar el reconocimiento de su cartera, aportar mayor claridad tanto a los viajeros como a los propietarios de hoteles, e impulsar el crecimiento mediante una plataforma unificada y capacidades digitales mejoradas, todo ello ofreciendo a los huéspedes una experiencia respaldada por el conocimiento local.

Basada en una rigurosa investigación sobre el consumidor y en las opiniones de los huéspedes, esta evolución estratégica refleja la forma en que los viajeros actuales descubren, evalúan y reservan hoteles, al tiempo que preserva el carácter local de cada establecimiento independiente.

Contamos con un hotel para prácticamente cualquier tipo de viaje, pero muchos viajeros solo conocen una parte de nuestra oferta, afirmó Larry Cuculic, presidente y consejero delegado de WorldHotels. WorldHotels nos proporciona una forma más clara de contar nuestra historia. Al integrar nuestras marcas, nuestro programa de fidelización y nuestras capacidades digitales bajo una marca principal, facilitamos que los viajeros comprendan quiénes somos hoy en día; al mismo tiempo, permitimos que nuestros hoteleros compitan mejor a escala global, preservando la independencia y la singularidad de nuestros 4.000 hoteles.

Aunque la cartera de la empresa se ha expandido a través de los segmentos de lujo, boutique, gama alta, estancias prolongadas y económico, los estudios indican que muchos viajeros solo conocen una parte de su oferta. La transición hacia WorldHotels tiene como objetivo aportar mayor claridad y visibilidad, preservando al mismo tiempo las identidades distintivas de sus marcas y establecimientos. Esta unificación bajo WorldHotels salva dicha brecha, ofreciendo a los huéspedes una forma sencilla de explorar todo el espectro de opciones de alojamiento disponibles.

Experiencia local a escala globalA diferencia de muchas grandes empresas hoteleras que se estructuran en torno a experiencias estandarizadas, WorldHotels está desarrollando su plataforma basándose en el conocimiento local. Esta transformación tiene como objetivo escalar la experiencia de miles de hoteleros independientes en toda su red global, aprovechando los conocimientos sobre el entorno que aportan los equipos de cada hotel y facilitando que los viajeros descubran estas experiencias locales en todo el portafolio.

Si bien la identidad de cada establecimiento, la señalización y las banderas emblemáticas permanecerán sin cambios, la plataforma WorldHotels ampliará las posibilidades de descubrir opciones en toda su cartera, fortalecerá las relaciones directas con los huéspedes y aumentará la visibilidad para los propietarios de hoteles en todo el mundo.

Al combinar la experiencia local con la envergadura de una compañía hotelera global, WorldHotels ofrecerá a los viajeros tanto la confianza que brinda una red consolidada como la autenticidad de experiencias arraigadas en el destino.

WorldHotels Rewards: un programa de fidelización unificado para 70 millones de miembrosUn elemento central de esta transformación es WorldHotels Rewards, un nuevo programa de fidelización unificado que integra Best Western Rewards y WorldHotels Rewards, sumando un total de 70 millones de miembros. Sencillo, transparente y gratificante, el nuevo programa presenta tres niveles de membresía optimizados, al tiempo que mantiene todos los beneficios actuales, como la equiparación de estatus, tarifas exclusivas para miembros y puntos que nunca caducan. Los miembros conservarán el valor de sus puntos acumulados y disfrutarán de nuevas oportunidades para ganar más puntos, accediendo además a una cartera global mejor conectada y a una experiencia de recompensas más sencilla.

Se darán a conocer más detalles sobre el nuevo programa de fidelización el 16 de noviembre de 2026.

WorldHotels Rewards se diseñó colocando a nuestros huéspedes en el centro de cada decisión. Gracias a un exhaustivo análisis de los consumidores y a las opiniones de nuestros miembros, descubrimos que los viajeros desean un programa de fidelización que resulte intuitivo y transparente, y que los reconozca independientemente de adónde viajen, indicó Joelle Park, directora de marketing (CMO) de WorldHotels. Al unificar nuestro programa de fidelización bajo el nombre WorldHotels Rewards, facilitamos que los huéspedes descubran toda la amplitud de nuestra oferta, encuentren el hotel ideal para cada viaje y se sientan bienvenidos dondequiera que se alojen.

Plataforma digital mejorada, diseñada para escalar la hostelería localPara impulsar este nuevo programa de recompensas y modernizar la interacción con los huéspedes, WorldHotels ha realizado una importante inversión en su infraestructura digital, lanzando un nuevo sitio web y una aplicación móvil rediseñada. El eje de esta experiencia es una plataforma de descubrimiento propia, desarrollada a partir de más de 10.000 horas de información recopilada de equipos hoteleros en todo el mundo.

Estos conocimientos ayudarán a los viajeros a descubrir hoteles, vecindarios y experiencias en toda la cartera, mediante una experiencia de usuario que facilita la gestión de las reservas y la actividad relacionada con los programas de fidelización. Al integrar el conocimiento local, la fidelización y el descubrimiento digital en una única plataforma, WorldHotels ayuda a los viajeros a explorar una mayor parte de su oferta, al tiempo que aumenta la visibilidad y las oportunidades de reserva directa para los propietarios de los hoteles.

WorldHotels Collection™: hoteles independientes con mucha personalidadComo parte de esta transformación, los hoteles de gama alta y de lujo de la cartera se unificarán bajo WorldHotels Collection, una plataforma global para establecimientos independientes que preserva la singularidad, un factor que influye cada vez más en la elección de los viajeros. WorldHotels Collection comprende seis categorías: WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels Distinctive, WorldHotels Crafted, WorldHotels Backdrop™ y WorldHotels Residences™.

El futuro de la hotelería de lujo no consiste en la estandarización. Se trata de ayudar a establecimientos independientes excepcionales a competir y crecer a escala global, sin dejar de ser fieles a su propia identidad, comentó Ron Pohl, presidente de WorldHotels Collection. WorldHotels Collection se sitúa en el punto de encuentro entre la independencia y la escala; ofrece a los propietarios acceso a la potencia comercial, la tecnología y los motores de demanda propios de una gran red hotelera, al tiempo que preserva las experiencias personalizadas y locales que buscan los viajeros de hoy en día.

WorldHotels Collection se está expandiendo en algunas de las categorías de mayor crecimiento dentro del sector hotelero: WorldHotels Residences combina la propiedad de viviendas privadas con servicios de hotelería de lujo y la afiliación a una marca, mientras que WorldHotels Backdrop conecta a los viajeros con destinos singulares donde convergen entornos naturales envolventes y alojamientos de alto nivel. En conjunto, estas plataformas amplían las oportunidades de crecimiento para promotores, propietarios y operadores independientes que buscan acceder a una red de distribución global y al reconocimiento de marca.

Para obtener más información, visite WorldHotels.com. Aquí encontrará los nuevos logotipos de WorldHotels, imágenes de alta resolución y material de apoyo audiovisual (b-roll).

Acerca de WorldHotels™WorldHotels™ es una cartera global de establecimientos hoteleros que cuenta con más de 4.000 hoteles y complejos turísticos, distribuidos en 18 marcas y presentes en más de 100 países. Desde opciones de lujo y hoteles boutique hasta alternativas con una excelente relación calidad-precio, WorldHotels combina un alcance global con experiencia local, atendiendo las necesidades tanto de viajeros de ocio y de negocios como de hoteleros en todo el mundo. Con el compromiso de hacer que los viajes sean más acogedores, WorldHotels conecta a los huéspedes con los entornos y las experiencias que hacen que cada destino sea único.

A través de WorldHotels Rewards™, 70 millones de miembros pueden disfrutar de ventajas simplificadas en toda la cartera de hoteles, con puntos que nunca caducan, tarifas exclusivas para miembros y opciones flexibles de canje. Para obtener más información, visite WorldHotels.com y siga a WorldHotels en Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de WorldHotels Rewards™WorldHotels Rewards es el programa de fidelización global de la cartera de WorldHotels™, que conecta a 70 millones de miembros con experiencias de viaje gratificantes en más de 4.000 hoteles de todo el mundo. Diseñado bajo el principio de la sencillez, el programa ofrece puntos que nunca caducan, tarifas exclusivas para miembros y opciones flexibles de canje. Los miembros pueden gestionar sus reservas, realizar un seguimiento de sus recompensas y canjear puntos a través de la aplicación de WorldHotels Rewards o en línea.

Los miembros de WorldHotels Rewards pueden obtener y canjear recompensas en una cartera de marcas, que incluye:

Lujo y estilo de vida: WorldHotels Collection™, WorldHotels Backdrop™, Aiden

Gama alta: Best Western Premier, BW Premier Collection

Viajes cotidianos: BW Signature Collection, Best Western Plus, GLō, Best Western

Económicas: SureStay Hotels, SureStay Collection

Estancias prolongadas: Executive Residency, @HOME by Best Western, SureStay Studio

Obtenga más información o inscríbase gratis en WorldHotels.com/RewardsOverview.

CONTACTO PARA LOS MEDIOSPraytellworldhotels@praytellagency.com

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