-Bybit EU ofrece a los operadores europeos margen al contado: apalancamiento de hasta 10x, transparencia total y controles de riesgo integrados

VIENA, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, el segundo mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, anunció hoy el lanzamiento de d Spot Margin Trading en su plataforma de la UE, desbloqueando una mayor flexibilidad comercial para los usuarios europeos a través de un apalancamiento de hasta 10x, con total alineación regulatoria, transparencia incorporada y sólidas herramientas de gestión de riesgos.

Esta nueva función permite a los operadores minoristas optimizar sus estrategias manteniendo un control preciso sobre su exposición. Es otro paso importante en la misión de Bybit EU de ofrecer herramientas de trading eficientes en términos de capital bajo un marco regulatorio unificado.

"El trading con margen al contado es una herramienta poderosa, pero solo cuando se combina con transparencia, educación sobre el riesgo y control del usuario", afirmó Mazurka Zeng, consejero delegadode Bybit EU. "Nos enorgullece lanzar un producto adaptado al cambiante panorama regulatorio europeo, que permite a los operadores escalar sus estrategias sin comprometer la visibilidad ni el cumplimiento normativo".

¿Qué es el margen al contado?

El servicio de Margen al Contado permite a los usuarios tomar prestados fondos contra sus criptomonedas, utilizándolas como garantía para comprar o vender más activos de los que su saldo le permitiría. Por ejemplo, un usuario con 100 € puede tomar prestados fondos adicionales para ejecutar una operación de 1.000 € con un apalancamiento de 10x, lo que aumenta tanto las ganancias como las pérdidas potenciales ante pequeñas fluctuaciones del mercado.

Esto genera importantes oportunidades, pero también mayores riesgos, por lo que Bybit EU ha implementado varios mecanismos de seguridad para proteger a los usuarios.

Gestión de riesgos transparente: diseñado para operadores de la UE

El servicio de Margen al Contado de Bybit EU incluye salvaguardas integradas centradas en el apalancamiento y la protección del inversor:

Liquidación con un margen de mantenimiento del 100 % para evitar pérdidas adicionales

Tasas de interés, requisitos de margen y ratios de garantía en tiempo real, activo por activo

Operaciones con margen actualmente solo admitidas en el modo margen cruzado

Avisos de concienciación sobre el apalancamiento para garantizar que los usuarios comprendan los riesgos y las condiciones

Pruebas de preparación del cliente para evaluar sus conocimientos sobre mitigación de riesgos y prevención de liquidaciones

Estas funciones garantizan que solo los usuarios informados puedan acceder al apalancamiento y que los operadores comprendan tanto las ventajas como las posibles desventajas de la exposición al margen.

Operaciones unificadas en la UE, ahora con margen al contado

Los usuarios europeos ahora pueden operar con activos de margen al contado desde una única cuenta de operación unificada, lo que permite una distribución de capital más eficiente y un seguimiento del riesgo en tiempo real. Pares populares como BTC/USDC, ETH/USDC y otros ya están disponibles con la funcionalidad de margen al contado.

Este lanzamiento refuerza la posición de Bybit en la UE como una de las plataformas de intercambio más fiables y con visión de futuro de Europa, tras su reciente expansión conforme a la normativa MiCAR. El trading con margen al contado es la base para una implementación más amplia de productos eficientes en capital, adaptados a los sofisticados operadores de criptomonedas de Europa.

Acerca de Bybit EU

Bybit EU GmbH es la entidad europea de reciente creación, dedicada a prestar servicios a clientes en todo el Espacio Económico Europeo (EEE* excepto Malta) a través de la plataforma Bybit.eu. Operada por Bybit EU GmbH, proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) autorizado bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR), Bybit EU ofrece servicios totalmente regulados, incluyendo custodia, intercambio y productos de recompensas de criptomonedas, entre otros, en total cumplimiento con la normativa europea de protección del inversor e integridad del mercado.

Bybit EU GmbH es un proveedor de servicios de criptoactivos autorizado bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR), autorizado para ofrecer los siguientes servicios a residentes del Espacio Económico Europeo (excepto Malta):

custodia y administración de criptoactivos en nombre de los clientes;

intercambio de criptoactivos por fondos;

intercambio de criptoactivos por otros criptoactivos;

colocación de criptoactivos; y

servicios de transferencia de criptoactivos en nombre de los clientes.

Bybit EU GmbH no opera una plataforma de negociación de criptoactivos ni ofrece asesoramiento en materia de inversión.

www.bybit.eu

