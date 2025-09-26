(Información remitida por la empresa firmante)

-BYD integra imágenes térmicas de automoción Raytron para mejorar la seguridad al conducir de noche en Yangwang U8L

YANTAI, China, 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La revolución de la conducción inteligente está acelerando la adopción de sensores de automoción. La termografía de automoción, que antes era un elemento de lujo, se está convirtiendo cada vez más en un estándar vital para la seguridad, especialmente en los vehículos de nuevas energías (NEV). Raytron, líder mundial en termografía infrarroja, en colaboración con BYD, ha desarrollado un avanzado sistema de visión nocturna infrarroja automotriz para el prestigioso Yangwang U8L, reforzando la promesa de "seguridad de primer nivel" del vehículo.

3 ventajas clave de la cámara térmica de Raytron para la conducción autónoma

Visibilidad en todo tipo de clima

A diferencia de los sensores ópticos, la cámara térmica automotriz de Raytron detecta la radiación térmica de todos los objetos por encima del cero absoluto. Esto le permite ver con claridad a través de obstáculos visuales, como niebla densa, lluvia, neblina y tormentas de arena, garantizando la visibilidad cuando más se necesita.

Supresión robusta del deslumbramiento

El sistema de visión nocturna de Raytron cuenta con potentes capacidades antideslumbrantes, manteniendo una imagen estable durante cambios repentinos de luz, como la entrada o salida de un túnel o la exposición a luces altas que se aproximan, lo que reduce eficazmente el riesgo de ceguera temporal del conductor.

Detección de largo alcance de 300 m

Con un alcance de detección extendido de hasta 300 metros, el sistema de visión nocturna automotriz identifica peatones, animales u obstáculos mucho más allá del alcance de los faros, lo que proporciona un tiempo de reacción adicional crucial, incluso a velocidades de autopista.

Conducir de noche, especialmente bajo la lluvia, siempre me preocupó debido a mi astigmatismo, comentó un portavoz de BYD en el lanzamiento del U8L. El sistema de visión nocturna infrarroja del Yangwange U8L es transformador. No solo muestra a los conductores la carretera, sino que revela lo que se esconde en la oscuridad, convirtiendo una conducción estresante en un viaje seguro.

La cámara térmica de automoción de Raytron ha sido probada en producción en masa por los principales fabricantes de equipos originales (OEM)

Las cámaras térmicas de automoción de Raytron lideran el mercado, habiéndose implementado en la mayor cantidad de modelos de vehículos de producción en masa de la industria. Su tecnología de imagen térmica mejora la seguridad en vehículos de pasajeros de fabricantes líderes como BYD (Yangwang U8/U8L, Fangchengbao Bao8), Geely (Zeekr 9X, LEVC L380) y Great Wall Motors (Tank 500/400).

Más allá de los vehículos de pasajeros, las soluciones térmicas infrarrojas de Raytron son cruciales para vehículos comerciales y especializados, y su colaboración se extiende a Weichai, Lovol, KARGOBOT y otros fabricantes líderes. En entornos mineros hostiles, con poca iluminación y alta concentración de polvo, la cámara térmica de automoción de Raytron ofrece una visibilidad nítida para camiones mineros pesados, mejorando así la seguridad operativa.

