- BYDFi nombrada la mejor plataforma integral de comercio de criptomonedas en Crypto Expo Europe, ampliando así su impulso en los premios

VICTORIA, Seychelles, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma global de intercambio de criptomonedas BYDFi anunció su nombramiento como Mejor Plataforma Todo en Uno para el Comercio de Criptomonedas en Crypto Expo Europe 2026, con la participación de BYDFi como patrocinador. Este es el cuarto gran reconocimiento de la industria que BYDFi recibe en el último año. Celebrada del 1 al 2 de marzo en Bucarest, Rumanía, Crypto Expo Europe se posiciona como la conferencia sobre criptomonedas, blockchain y Web3 más grande de Europa del Este, reuniendo a instituciones, empresas, reguladores y desarrolladores durante dos días de diálogo del sector.

La Gala de los Premios CEE se basa en un mecanismo de votación en vivo y transparente como parte de la ceremonia, y los ganadores se anuncian in situ en el programa oficial. La categoría "Mejor Plataforma Todo en Uno para el Comercio de Criptomonedas" reconoce a las plataformas que ofrecen una experiencia de trading integral en todos los flujos de trabajo principales del usuario, combinando un amplio acceso al mercado con la integridad del producto y la facilidad de uso en el día a día.

Todo en uno, integrado en la pila de productos

El premio a la Mejor Plataforma Todo en Uno para el Comercio de Criptomonedas refleja el enfoque de BYDFi en construir una pila de trading completa en torno a un enfoque dual CEX + DEX, que admite diferentes flujos de trabajo en una experiencia conectada.

En cuanto a la centralización, BYDFi admite trading al contado en más de 1.000 pares y contratos perpetuos en más de 500 mercados, con opciones de apalancamiento de hasta 200x y controles de ejecución y riesgo diseñados para la participación activa en derivados. BYDFi también ofrece Copy Trading y bots de trading automatizados que ayudan a los usuarios a aplicar enfoques estructurados en diferentes condiciones de mercado.

En cuanto a la plataforma onchain, MoonX está integrado en BYDFi como un motor de trading onchain compatible con Solana, BNB Chain y Base, brindando acceso a más de 500.000 pares de trading onchain. MoonX ofrece un rápido descubrimiento de tokens, seguimiento inteligente de dinero y acceso a acciones tokenizadas de xStocks, lo que ayuda a los usuarios a navegar por mercados dinámicos con señales más claras y una ejecución optimizada.

Un vistazo a los premios recientes de BYDFi

Además del reconocimiento en la Crypto Expo Europe, BYDFi también ha recibido otros reconocimientos de la industria durante el último año:

TrustFinance Awards 2025, Trusted Exchange Award, reconociendo la excelencia y la contribución a la industria financiera a través de la innovación, la integridad y la confianza

FinanceFeeds Awards 2025, Outstanding Crypto Trading Platform, lo que refleja el continuo crecimiento y presencia de BYDFi en el mercado global de negociación de contratos perpetuos

BeInCrypto, Best Centralized Exchange (CEX), Community Pick, una categoría de votación comunitaria que refleja una amplia atención de los usuarios en el segmento de mercado

Un año clave de reconocimiento en la industria

Durante el último año, BYDFi ha logrado un claro progreso en la profundidad de sus productos, la cobertura del mercado y la visibilidad global de su marca, obteniendo el reconocimiento tanto de la comunidad como de la industria. Estos premios reflejan el continuo progreso de BYDFi hacia un entorno comercial más completo, consistente y centrado en el usuario.

Acerca de BYDFi

Fundada en 2020, BYDFi ahora presta servicios a más de un millón de usuarios en más de 190 países y regiones. BYDFi es el socio oficial exclusivo de intercambio de criptomonedas del Newcastle United. Reconocido por Forbes como uno de los Best Crypto Exchanges In Canada For 2026, BYDFi ofrece operaciones intuitivas y con comisiones bajas en Spot y Contratos Perpetuos, además de Copy Trading, Automated Trading Bots y la herramienta en cadena MoonX, lo que permite a operadores principiantes y experimentados operar con activos digitales con confianza. BYDFi también ha establecido un 800 BTC Protection Fund para reforzar la protección de los activos de los usuarios.

BYDFi se dedica a proporcionar una experiencia de trading de criptomonedas de primer nivel para cada usuario.

CONSTRUYA las finanzas de sus sueños.

