ByteTravel, finalista al premio 'Rising Star' en los European Small and Mid-Cap Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

Los premios reconocen a los mejores valores de bolsa en toda Europa.

Madrid, 24 de septiembre de 2025

EuropeanIssuers, la Federación Europea de Bolsas de Valores (FESE), la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) acaban de publicar la lista de preseleccionados para la 13.ª edición anual de los Premios Europeos de Pequeña y Mediana Capitalización.

Los "European Small and Mid-Cap Awards" fueron creados en 2013 por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, European Issuers y la Federación de Bolsas de Valores Europeas (FESE). Cada bolsa europea selecciona a los candidatos que la representarán en las categorías de "International Star", "Star of Innovation", "Sustainable Star", "Rising Star" y "Star of 2025".

ByteTravel (BME Scaleup: SCYBYT) fué seleccionada por BME para representar a la Bolsa española, es una de las 3 empresas finalistas para el premio europeo en la categoría “Rising Star”. Esta categoría distingue a empresas que se han incorporado recientemente al mercado, con una capitalización bursátil de hasta 200 millones de euros, que demuestren su potencial de crecimiento y buen gobierno corporativo.

Las compañías han sido seleccionadas por un jurado independiente de expertos en base a su excelente desempeño desde su salida a cotización. El ganador de cada categoría se anunciará durante una gran ceremonia que tendrá lugar el 11 de noviembre de 2025 en el marco de la Asamblea de Pymes de la Comisión Europea en Copenhague, Dinamarca.

ByteTravel es una empresa española del sector TravelTech creada en 2021 y dedicada al desarrollo de servicios auxiliares para viajeros de turismo y negocios a escala global. Cotiza en BME Scaleup desde julio de 2024 bajo el ticker "SCBYT". Su primer servicio fue Visagov, un sistema online para la tramitación de visados de turismo y negocios para más de 70 países; seguido por Roamic, un proveedor de eSIMs que opera en 150 destinos. Además, recientemente ha lanzado Priovip, un servicio de venta de accesos a 1.000 salas VIP de Aeropuertos en más de 135 países. La empresa cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Miami (USA).

Contacto

Emisor: Bytetravel S.A

Contacto: Bytetravel S.A

Número de contacto: 935280561