ByteTravel lanza JetDue, una plataforma para reclamar hasta 600 euros por retrasos y cancelaciones de vuelo

Equipo de ByteTravel en la Borsa de Barcelona. - Bytetravel Bolsa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

El servicio revisa en un minuto los vuelos de los últimos cinco años y solo cobra comisión si la reclamación prospera

ByteTravel (BME Growth: BYTE), compañía española de servicios auxiliares de viaje, ha lanzado JetDue, su nueva plataforma de reclamación de indemnizaciones por incidencias aéreas. JetDue permite a cualquier pasajero comprobar si un vuelo retrasado, cancelado o con denegación de embarque le da derecho a compensación, y gestionar la reclamación sin coste inicial.



El Reglamento europeo CE 261/2004 fija compensaciones de 250, 400 o 600 euros por pasajero según la distancia del vuelo, a las que se suman los derechos del Convenio de Montreal. Aun así, según la Organización Europea de Consumidores (BEUC), solo el 38% de los pasajeros con derecho a indemnización llega a cobrarla, y las compensaciones pendientes en Europa suman 3.200 millones de euros.



"Un retraso de varias horas o una cancelación ya son suficiente castigo para un viajero. Con JetDue queremos que cobrar lo que le corresponde sea rápido, seguro y sin letra pequeña", afirma Axel Serena, Director General de ByteTravel.



Desde la app o la web, el usuario escanea sus vuelos o conecta su calendario, y el sistema analiza su historial de los últimos cinco años en alrededor de un minuto. Una capa de inteligencia artificial evalúa cada incidencia. Tras la firma digital de la cesión del derecho de crédito, un equipo jurídico especializado tramita la reclamación por vía extrajudicial y, si hace falta, judicial.



"Hemos construido JetDue con el rigor de una aseguradora para que el pasajero no tenga que preocuparse de nada más. Nosotros nos ocupamos de todo el proceso, de principio a fin", añade Anas Mahboub, Director de Producto de JetDue.



El modelo se basa en una comisión de éxito: JetDue no cobra nada por adelantado y, si la aerolínea no paga, el pasajero no asume ningún coste.



Más información en jetdue.com.



ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021, que agrupa bajo un mismo ecosistema servicios auxiliares (ancillaries) para el viajero. Su portfolio incluye Visagov (tramitación de visados online), Roamic (conectividad eSIM), Globely (seguros de viaje), SalasVIP.com (acceso a salas VIP en aeropuertos) y JetDue (reclamaciones por incidencias aéreas). Con sede en Barcelona desde su fundación, cotiza en BME Growth (BYTE).







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