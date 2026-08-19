(Información remitida por la empresa firmante)

-C2FO figura entre las principales empresas de tecnología financiera del mundo según CNBC por segundo año consecutivo

KANSAS CITY, Mo., 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- C2FO, la plataforma más grande del mundo para capital de trabajo, anunció hoy que ha sido incluida en la lista de las Mejores Empresas Fintech del Mundo 2026 de CNBC, elaborada en colaboración con la firma de investigación global Statista. Se trata del segundo año consecutivo en que la compañía recibe este reconocimiento.

Para las empresas de Europa Occidental, se trata de un momento crucial. Los elevados costes de financiación, la presión sobre los costes derivados del sector energético y la continua reestructuración de las cadenas de suministro han llevado a los departamentos de tesorería de las empresas a buscar liquidez dentro de sus propias operaciones en lugar de tener que recurrir a préstamos adicionales. El modelo de mercado de C2FO, que conecta a compradores, proveedores e instituciones financieras para liberar el efectivo ya inmovilizado en facturas aprobadas, ha posicionado a la empresa como parte de este cambio de cara a las empresas que operan en toda la región.

Desde su fundación en el año 2008, C2FO ha proporcionado más de 525.000 millones de dólares en capital de trabajo a demanda a empresas repartidas en más de 100 países, incluyendo mercados de toda Europa Occidental, sin pérdidas crediticias. La tecnología patentada Name Your Rate de la plataforma permite a los compradores empresariales poder utilizar el efectivo excedente para financiar el pago anticipado a proveedores a una tasa que ellos mismos determinen, al mismo tiempo que los proveedores obtienen acceso rápido a liquidez sin garantías y sin contraer nuevas deudas.

"Para las empresas de toda Europa, el capital circulante inmovilizado en facturas aprobadas no debería permanecer inactivo mientras buscan financiación en otros lugares. Este reconocimiento es un reflejo acerca del papel cada vez más importante que desempeña la liquidez facilitada por la tecnología para los equipos financieros que se desenvuelven en un entorno de tipos de interés difíciles", afirmó Mark Thomas, director de operaciones para EMEA de C2FO.

El reconocimiento de CNBC llega tras la reciente entrada de C2FO dentro de la lista de las 10 mejores plataformas de gestión de efectivo de Finance Chief, que reconoció el enfoque de la compañía para proporcionar a los equipos de tesorería empresarial un control directo y en tiempo real sobre la liquidez basada en facturas. C2FO sigue haciendo crecer su presencia en toda Europa, ayudando a las empresas a fortalecer las relaciones con los proveedores, mejorar la liquidez y desenvolverse en un entorno económico cada vez más complejo.

Aprenda más en www.c2fo.com.

Acerca de C2FO

C2FO es el líder mundial en soluciones de capital de trabajo bajo demanda, y ayuda a las empresas a mejorar su liquidez a través de un mercado que conecta a compradores empresariales con sus proveedores. Gracias a su tecnología patentada Name Your Rate, C2FO permite a los proveedores recibir el pago antes, al tiempo que permite a los compradores optimizar el rendimiento del efectivo disponible.

Contacto para medios: Ena Do, comunicaciones de marca de C2FO media@c2fo.com

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