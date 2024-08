(Información remitida por la empresa firmante)

- C2N Diagnostics y Unilabs anuncian una asociación mundial que reúne a los líderes de innovación en diagnóstico y medicina de laboratorio para avanzar en la salud cerebral

La asociación amplía el alcance de los análisis de sangre Precivity™ de C2N en más de 75 países para transformar el diagnóstico precoz y la investigación de la enfermedad de Alzheimer

El acuerdo prevé facilitar la transferencia de tecnología de la cartera propia de biomarcadores sanguíneos de Alzheimer de C2N a una red de pruebas de Unilabs en toda Europa

ST. LOUIS y GINEBRA, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Unilabs ("Unilabs"), proveedor internacional líder de servicios de diagnóstico, y C2N Diagnostics, LLC ("C2N"), pionero en soluciones avanzadas de diagnóstico en el campo de la enfermedad de Alzheimer (EA) y trastornos neurológicos relacionados, han anunciado hoy un importante hito en el diagnóstico y la investigación de la salud cerebral en Europa y fuera de ella.

Unilabs y C2N han firmado un acuerdo de asociación plurianual que aumentará el acceso a la cartera de análisis de sangre Precivity de C2N de forma exclusiva en Europa, incluidos Noruega, Suiza y Reino Unido. El acuerdo también proporcionará acceso exclusivo en Perú, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, además de las asociaciones existentes con C2N.

"La enfermedad de Alzheimer va en aumento, por lo que es esencial innovar ofreciendo procedimientos de diagnóstico menos invasivos y más accesibles para los pacientes", explicó el doctor Rahul Chaudhary, director de Innovación de Unilabs. "Con demasiada frecuencia, el diagnóstico del Alzheimer ha sido doloroso, invasivo y caro. Esta colaboración transformará la experiencia diagnóstica de los pacientes con problemas cognitivos, revolucionará el diagnóstico precoz y la labor de investigación y tendrá un impacto positivo en los resultados a largo plazo".

Y añadió: "La cartera de análisis de sangre Precivity de C2N y su innovadora cartera de biomarcadores ofrecen las herramientas de precisión de mayor rendimiento de la industria1. Esperamos que estas innovaciones resulten atractivas para los proveedores sanitarios de Europa, la región del Golfo y Latinoamérica que confían en nosotros, así como para nuestros colaboradores biofarmacéuticos que están desarrollando nuevas terapias. Los pacientes de todo el mundo merecen tener acceso a un diagnóstico precoz, con herramientas de medicina personalizada que permitan tomar mejores decisiones terapéuticas y activar estrategias de prevención de enfermedades a largo plazo. Confiamos en que estas pruebas puedan ayudar a conseguir mejores resultados para los pacientes, mientras continuamos con nuestra misión de potenciar la salud y maximizar la vida".

La cartera de análisis de sangre Precivity de C2N ayuda a los profesionales sanitarios y a los investigadores a detectar placas amiloides y ovillos neurofibrilares "tau" en el cerebro, que son las características patológicas de la enfermedad de Alzheimer. Estas pruebas también contribuyen a fundamentar la gestión médica y las decisiones de tratamiento basadas en las causas subyacentes de la demencia.

Esta asociación estratégica también tiene previsto facilitar la transferencia de tecnología de la cartera de biomarcadores sanguíneos de Alzheimer propiedad de C2N para ofrecer una red de pruebas de Unilabs en toda Europa, garantizando que las pruebas de Precivity puedan realizarse en instituciones sanitarias cualificadas con la misma calidad, coherencia y precisión que se ofrecen actualmente en el laboratorio central CAP/CLIA de C2N en St. Louis, Mo.

Ambas empresas creen que esta asociación transformará el diagnóstico global de la enfermedad de Alzheimer en pacientes con problemas cognitivos o con alto riesgo de padecer EA o demencias relacionadas con la EA en el futuro.

El sector sanitario, ávido de pruebas menos invasivas y de fácil acceso

C2N anunció previamente en 2020 que el análisis de sangre PrecivityAD logró la marca CE de la Unión Europea (UE) y también tiene el estatus de dispositivo heredado del Reglamento de Diagnóstico In Vitro bajo el Reglamento (UE) 2017/746, que permite la disponibilidad comercial en la UE como un diagnóstico in vitro para ayudar en la evaluación de pacientes con deterioro cognitivo leve o demencia. Además, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido aprobó el análisis de sangre PrecivityAD como diagnóstico in vitro para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

El doctor Joel Braunstein, consejero delegado de C2N, comentó: "El aleccionador impacto de la enfermedad de Alzheimer va más allá de las fronteras de cualquier país y por eso es vital que respondamos al interés mundial por nuestros análisis de sangre Precivity. Creemos que esta colaboración permite acelerar el acceso equitativo a los biomarcadores sanguíneos de mayor calidad que pueden ayudar en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Hasta la fecha, hemos conseguido otros acuerdos internacionales y ahora, estamos muy orgullosos de entrar en esta afiliación estratégica multifacética con Unilabs, una organización que prima la calidad en las pruebas y en los diagnósticos personalizados para la enfermedad de Alzheimer".

Los análisis de sangre PrecivityAD2™ y PrecivityAD utilizan tecnologías de laboratorio altamente sensibles y especializadas para identificar y medir determinadas proteínas que se encuentran en la sangre y que se sabe que están asociadas a la presencia de placas amiloides cerebrales, uno de los hallazgos patológicos cerebrales de la enfermedad de Alzheimer. El resultado principal de la prueba es una puntuación validada clínicamente que determina la categoría de probabilidad de un paciente de presentar placas amiloides cerebrales. Al igual que otras pruebas que evalúan la patología amiloide cerebral en pacientes clínicos, como la PET amiloide o las pruebas de líquido cefalorraquídeo (LCR), los análisis de sangre de Precivity pueden ser utilizados por los profesionales sanitarios para interpretar los resultados de las pruebas, junto con otra información médica.

Las pruebas están destinadas a pacientes de 55 años o más con signos o síntomas de deterioro cognitivo leve o demencia. Estas pruebas sólo pueden ser solicitadas por profesionales sanitarios cualificados.

C2N y Unilabs esperan que la cartera de análisis de sangre Precivity esté disponible para los clientes de Unilabs en los próximos meses, dependiendo de la región geográfica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2476563/Unilabs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/c2n-diagnostics-y-unilabs-anuncian-una-asociacion-mundial-302216543.html