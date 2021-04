6 de cada 10 españoles valoran más abrazar y besar a sus seres queridos que antes de la pandemia

FREE NOW, la plataforma de movilidad líder de Europa, que ha la iniciativa Gracias de corazón, la cual busca premiar el esfuerzo de aquellas personas que más se han involucrado y ayudado durante la pandemia. - FREE NOW

● FREE NOW lanza un estudio dentro de la iniciativa Gracias de corazón para conocer el impacto de la pandemia en la felicidad y rutina de los ciudadanos europeos de España, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía

● El 70% de los españoles agradece tener una familia y el 65,5% da las gracias por la salud de todos sus integrantes

● Ver a sus mayores y viajar es lo que más desean hacer los españoles cuando se levanten las restricciones derivadas de la pandemia

● FREE NOW ofrece trayectos gratuitos hasta diciembre de 2021 a los héroes y heroínas de la pandemia con el concurso Gracias de corazón

Madrid, 6 de abril de 2021 / News Aktuell.- La vida de los españoles ha cambiado significativamente en el último año, como consecuencia del coronavirus. Planes que antes eran cotidianos, como viajar, o, simplemente, dar un abrazo, un beso, o pasar tiempo con nuestros mayores, se han convertido en los momentos más especiales y añorados. De hecho, seis de cada diez españoles valoran más y son más felices ahora cuando dan un beso o un abrazo a un ser querido que antes. Así lo revela la última encuesta de FREE NOW, la plataforma de movilidad líder de Europa, que ha sido realizada en el marco de la iniciativa Gracias de corazón, la cual busca premiar el esfuerzo de aquellas personas que más se han involucrado y ayudado durante la pandemia.

Según los datos de la encuesta, y a pesar de que el 60% de los españoles (al igual que el 65% de los portugueses y el 41% de los polacos) valoren más besar y abrazar a sus seres queridos, lo que más felices hace a los europeos en comparación a antes de la pandemia es salir a pasear. Concretamente, el 51% de los franceses y españoles, el 48% de los ingleses e irlandeses, y el 44% de los italianos señalan que son más felices dando un paseo o yendo a caminar ahora que antes. Organizar comidas familiares o con amigos es otra de las actividades más valoradas, sobre todo en Portugal (62,2%), Rumanía (48,8%) e Irlanda (48,2%).

A parte de aprender a apreciar más ciertos momentos, los europeos están agradecidos por hechos como tener familia y la salud de la misma. En este sentido, el 70% de los españoles agradece tener una familia y el 65,5% da las gracias por la salud de todos sus integrantes. El resto de países europeos, por su parte, antepone la salud de sus familiares al hecho de tener una familia, como principal motivo por el que estar agradecido. La salud física y emocional personal es otra de las razones a agradecer. En España, seis de cada diez personas agradecen gozar de salud física y emocional, siendo el tercer motivo por el que más agradecido se está.

La pandemia también ha influido en nuestro tiempo de ocio. Mayoritariamente, los europeos pasan ahora más tiempo viendo series y películas en casa o manteniendo el contacto con sus allegados a través de plataformas de comunicación digitales que antes. En España, el 54,6% de los encuestados afirma ver más series y películas en casa, y el 48,4% mantiene el contacto con sus allegados de forma virtual con más frecuencia que antes de la COVID-19. Por su parte, otros países, como Irlanda (47,5%), Portugal (38,1%) y Reino Unido (40%) dedican el tiempo libre, en mayor medida, a cocinar.

Sin embargo, todos los europeos tienen la mirada puesta en el fin de las restricciones y en la contención de la pandemia. Según el estudio de FREE NOW, el mayor anhelo de los españoles (24,2%) es ver a sus mayores sin miedo a contagiarles, seguido de viajar de forma espontánea (20,6%) e ir a bares y restaurantes sin estar sujetos a restricciones (11,9%). En el resto de países europeos, también se espera poder realizar estas actividades cuando la situación mejore y se suavicen las medidas de seguridad; aunque cada país tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, los italianos son los que más echan de menos viajar (+9,2 ptos. por encima de la media europea) y los franceses, por su parte, salir a comer o cenar a restaurantes sin restricciones (+13,5 ptos.).

Gracias de corazón, la nueva iniciativa de FREE NOW

Tras conocer cómo ha impactado la pandemia en la felicidad de las personas, así como en su tiempo de ocio y descubrir las actividades que más echan de menos, FREE NOW lanza la campaña Gracias de corazón, con el fin de premiar a los “héroes” y “heroínas” del día a día que han ayudado a otros durante la pandemia. Y es que esta pandemia ha sacado nuestro lado más humano. Desde los sanitarios que velan por la salud pública, hasta los vecinos que acompañan a los mayores de forma voluntaria (evitando que estén solos con videollamadas o haciéndoles la compra) o colaboran activamente con los bancos de alimentos.

Para agradecer el esfuerzo y compromiso de estas personas, y cumplir con el deseo de viajar (dentro de las restricciones actuales) de los españoles, FREE NOW ofrece la posibilidad a todos los ciudadanos de votar a su héroe o heroína de esta pandemia y, así, ganar trayectos gratuitos hasta final de año. «Aunque aún haya limitaciones a la hora de viajar, queremos poner nuestro granito de arena e intentar satisfacer ese deseo de viajar ofreciendo trayectos gratuitos hasta final de año a aquellas personas que han colaborado y ayudado de forma altruista durante la pandemia», dice Jaime Rodriguez de Santiago, Director General de FREE NOW en España.

Las personas que quieran participar en este concurso deberán rellenar el formulario de nominación en la web de FREE NOW, incluyendo a su héroe o heroína de la pandemia (familiar, amigo, etc.) y la razón por la que le nominan. El concurso estará activo desde el 5 hasta el 18 de abril y el ganador se anunciará el 20 de abril. Tanto este como la persona que le nomine disfrutarán de hasta 5 trayectos al mes, desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021, por un importe máximo de 15 euros por viaje.

Más información sobre el concurso en: https://free-now.com/es/gracias/

Sobre FREE NOW

FREE NOW es la empresa de movilidad multiservicio respaldada por Daimler y BMW. Además del servicio de transporte privado, FREE NOW ahora también ofrece servicios de micromovilidad, como patinetes,bicicletas, motos y coches compartidos. Consta de los servicios FREE NOW (10 mercados europeos) y Beat (5 mercados latinoamericanos y 1 europeo). En resumen, estos servicios atraen actualmente a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. FREE NOW trabaja con varios proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al B. En total, alrededor de 2.000 empleados en 35 oficinas trabajan para los servicios de FREE NOW, que está dirigido por el CEO Marc Berg.