Cada Burger King¡ ha reducido a la mitad sus emisiones operativas de CO2 en solo dos años

Restaurant Brands Europe - Restaurant Brands Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

• Restaurant Brands Europe, con sus marcas Burger King, Popeyes* y Tim Hortons, logra reducir más de un 50% las emisiones de alcance 1 y 2 por restaurante entre 2023 y 2025

• Mientras que ha incrementado un 28% su número de restaurantes, la compañía redujo un 41% sus emisiones operativas totales. Esto significa que cada restaurante emite hoy un 54% menos que en 2023

• La empresa ha acelerado la transformación de sus operaciones con un 87% de energía renovable en su consumo total y una flota de distribución electrificada al 96%

• Además, impulsa la descarbonización de su cadena de suministro y mantiene un fuerte compromiso con el tejido productivo local, realizando el 97% de sus compras a provee-dores nacionales

Burger King ha conseguido rebajar la intensidad media de emisiones operativas por restaurante un 54% entre 2023 y 2025. La marca de hamburguesas a la parrilla forma parte de Restaurant Brands Europe, la compañía de restauración organizada más grande de Europa, con presencia en España, Portugal e Italia con sus marcas Burger King, Popeyes y Tim Hortons. En conjunto, RBE ha reducido un 41% sus emisiones totales de alcance 1 y 2 desde 2023, acercándose ya al objetivo inicial de reducción del 42% establecido para 2030.

Este avance se ha conseguido en un contexto de fuerte crecimiento de la compañía: durante el mismo periodo, RBE ha incrementado su red de restaurantes un 28%, hasta superar los 1.100 establecimientos propios, logrando desacoplar el crecimiento del negocio de su impacto ambiental. Como resultado, las emisiones operativas por restaurante se han reducido un 54% en tan solo dos años, pasando de 48 tCO2e a 22 tCO2e en 2025.

La reducción de emisiones ha sido posible gracias a una estrategia centrada en la eficiencia energética, la electrificación y el uso de energías renovables. Actualmente, el 87% de la energía consumida por la compañía procede de fuentes renovables, más de 300 restaurantes cuentan con instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y sistemas de aerotermia –el objetivo es superar los 400 en los próximos años– y, además, el 96% de la flota de distribución ya está electrificada.

“La sostenibilidad no es un objetivo paralelo al crecimiento del negocio, sino una parte fundamental de cómo lo construimos. Haber reducido significativamente nuestras emisiones mientras seguimos expandiendo nuestra red de restaurantes demuestra que eficiencia, crecimiento y creación de valor pueden avanzar de la mano. Estos resultados refuerzan nuestra ambición de seguir transformando nuestras operaciones y generar un impacto positivo cada vez mayor en toda nuestra cadena de valor”, señala Borja Hernández de Alba, CEO de Restaurant Brands Europe.

El siguiente reto: avanzar en toda la cadena de valor

Este logro se enmarca en el Plan Director de Sostenibilidad 2023-2030 de RBE, la estrategia que guía la transformación sostenible de la compañía y que aborda tanto la descarbonización de sus operaciones y de la cadena de valor, la gestión eficiente de los recursos y la eficiencia operativa como motor de transformación y crecimiento sostenible.

Con especial foco en la carne de vacuno, RBE colabora con proveedores estratégicos para identificar e implantar medidas orientadas a reducir progresivamente las emisiones asociadas a la producción y distribución de materias primas. Este trabajo se complementa con una apuesta por el abastecimiento de proximidad, con un 97% de las compras realizadas a proveedores nacionales.

La compañía continúa además desarrollando iniciativas de economía circular y gestión eficiente de los recursos. Entre ellas, destaca la transformación del 100% del aceite usado generado en sus restaurantes en biodiésel y la colaboración con Too Good To Go, gracias a la cual logró salvar más de 171.000 comidas durante 2025. Asimismo, sigue avanzando en la implantación de envases más sostenibles y herramientas digitales que ayudan a reducir el desperdicio alimentario.

Impacto social: empleo, diversidad e inclusión

La sostenibilidad de Restaurant Brands Europe va más allá de la reducción de su impacto ambiental. Con más de 40.000 empleos generados a través de sus restaurantes y una plantilla de más de 26.000 personas en establecimientos propios, la compañía contribuye al desarrollo económico y social de los mercados donde opera.

Su compromiso con el empleo de calidad se refleja en un 99% de contratos indefinidos y en la generación de oportunidades para los jóvenes, que representan más de 15.000 empleados de la compañía. Asimismo, RBE promueve una cultura diversa e inclusiva, con un 58% de mujeres en posiciones de liderazgo y 332 personas con discapacidad integradas en la organización.

Este compromiso se extiende también a las comunidades locales mediante colaboraciones con entidades sociales orientadas a promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos vulnerables.

Acerca de Restaurant Brands Europe

Restaurant Brands Europe es el mayor grupo de restauración organizado del sur de Europa, con presencia en España, Portugal e Italia. Su red de más de 1.400 restaurantes repartidos entre sus tres marcas (de los cuales más de 1.150 son propiedad de la empresa y el resto son franquicias) genera en conjunto más de 40.000 puestos de trabajo en los tres mercados. La empresa opera y posee los derechos como máster franquicia para España y Portugal de Burger King; para España e Italia de la marca de pollo Popeyes, originaria de Luisiana; y para España de la cadena canadiense Tim Hortons.

A través de sus tres marcas, RB Europe se esfuerza activamente por tener un impacto positivo en las comunidades a las que sirve, reforzando su compromiso tanto con las personas como con el planeta.

Para más información

Omnicom Public Relations Group

Ana Moreno / Belén Monroy/ Andrea Lorenzo

Ana.moreno@omc.com

belen.monroy@omcp.com

Andrea.lorenzo@omc.com

919 142 700