Uno de cada cinco europeos tiene dolor crónico: resurgen compuestos naturales como la PEA para la movilidad

Phytonodol 600 Arthoqule de AlchemLife integra palmitoiletanolamida (PEA), extractos vegetales y micronutrientes en una formulación orientada al bienestar articular

Madrid, 10 de marzo de 2026.- Casi uno de cada cinco europeos convive con dolor crónico, una realidad que afecta a millones de personas y que está impulsando el interés por nuevas estrategias para cuidar la movilidad y el bienestar articular. Un estudio epidemiológico publicado en la revista científica European Journal of Pain estima que alrededor del 19 % de los adultos europeos experimenta dolor crónico moderado o severo, lo que equivale a cerca de 150 millones de personas en el continente.



En este contexto, la investigación en compuestos bioactivos y extractos vegetales está impulsando nuevas formulaciones dentro del ámbito de la fitoterapia moderna y los complementos alimenticios.



La PEA: un compuesto natural cada vez más estudiado

Entre los ingredientes que están despertando mayor interés científico se encuentra la palmitoiletanolamida (PEA), un lípido bioactivo presente de forma natural en el organismo y también en algunos alimentos.



En los últimos años, este compuesto ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito de la fisiología y la salud celular, lo que ha despertado el interés del sector nutracéutico por su potencial dentro de formulaciones orientadas al bienestar del sistema musculoesquelético.



En el caso de Phytonodol 600 Arthoqule, la formulación incorpora um-AcquaPEA, una forma específica de palmitoiletanolamida integrada junto a extractos botánicos y micronutrientes dentro de una misma solución nutricional.



Una formulación que combina compuestos bioactivos y micronutrientes

Phytonodol 600 Arthoqule combina um-AcquaPEA, extracto de Boswellia, extracto de Centella asiática, vitamina C y manganeso en un formato en sobres de administración diaria.



Desde el punto de vista nutricional, algunos de estos nutrientes cumplen funciones reconocidas en el organismo:



• La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno, necesario para el funcionamiento normal del cartílago.



• El manganeso contribuye al mantenimiento de los tejidos conectivos en condiciones normales.



La combinación de estos nutrientes con compuestos bioactivos y extractos vegetales refleja la evolución de la fitoterapia moderna hacia formulaciones más complejas y respaldadas por investigación científica.



El auge de la fitoterapia científica

El desarrollo de complementos alimenticios a partir de ingredientes de origen vegetal ha evolucionado significativamente gracias a los avances en estandarización de extractos, control de calidad y tecnologías de formulación.



Estos procesos permiten garantizar la concentración de compuestos bioactivos presentes en cada ingrediente y asegurar la reproducibilidad de las formulaciones, un aspecto clave en el desarrollo de soluciones nutracéuticas de alta calidad.



Complementos alimenticios dentro de un enfoque global de bienestar

Los complementos alimenticios están diseñados para complementar la dieta habitual y aportar nutrientes o sustancias con efecto nutricional o fisiológico, dentro de estrategias más amplias de bienestar que incluyen hábitos de vida saludables.



Naturaleza, ciencia y formulación avanzada

Phytonodol 600 Arthoqule forma parte de la apuesta de AlchemLife por el desarrollo de complementos alimenticios basados en fitoextractos estandarizados y tecnologías de formulación avanzadas.



Este enfoque busca conectar el conocimiento botánico con la investigación científica para desarrollar soluciones nutricionales que contribuyan al cuidado diario del bienestar.



De venta en farmacias, www.alchemlife.es y en Amazon. PVPR: 16,95 euros.

