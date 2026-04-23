Una de cada cuatro grandes empresas españolas usa IA prescriptiva - DECIDE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - El desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y su aplicación en los retos de las grandes empresas españolas ya es una realidad consolidada en el tejido empresarial. Sin embargo, dentro del amplio ecosistema de la IA, siguen existiendo técnicas que, pese a ofrecer retornos tangibles y medibles, no han alcanzado el mismo nivel de adopción que otras más mediáticas, como la IA generativa o la IA agéntica. Es el caso de la optimización matemática, una disciplina clave dentro de la IA prescriptiva que permite no solo anticipar escenarios, sino identificar la mejor decisión posible entre múltiples alternativas, teniendo en cuenta variables y restricciones operativas complejas, y amplificando así el valor real de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Bajo este contexto se presenta la primera edición del Barómetro de la Optimización Matemática en España y Portugal, realizado por DECIDE | Linkroad, unidad especializada en inteligencia artificial de Linkroad, en colaboración con Gurobi, líder en soluciones de optimización matemática. Este estudio revela que solo 1 de cada 4 grandes empresas españolas aplica IA prescriptiva internamente, bien en proyectos específicos (19%) o con una integración completa como capacidad transversal con equipo dedicado (5%). Además, un 29% adicional recurre a su externalización a terceros, lo que refleja que, en muchos casos, la capacidad interna aún no está desarrollada. En el otro extremo, el 40% conoce la tecnología pero no la aplica, y el 7% tiene un conocimiento nulo o muy limitado de ella.

“Las organizaciones que lideran en sus sectores no son las que tienen más datos, sino las que han aprendido a convertir la complejidad operativa en decisiones precisas y accionables. La optimización matemática no es una tendencia más, es la capacidad que marca la diferencia entre gestionar la operativa y optimizarla de verdad”, afirma Daniel Herrero, Global Capability Lead, Decision Intelligence Linkroad.

La mayoría de las empresas sigue tomando sus decisiones con hojas de cálculo

Los datos del Barómetro evidencian que la práctica totalidad de las grandes empresas españolas identifica margen de mejora en costes y eficiencia operativa. Este margen se concentra especialmente en logística (22%), producción (21%) y planificación (19%), áreas que comparten la necesidad de gestionar múltiples variables y restricciones de forma simultánea.

Sin embargo, la forma en que se toman esas decisiones hoy dista mucho de aprovechar ese potencial ya que el 83% sigue recurriendo a métodos básicos. En concreto, el 36% recurre a hojas de cálculo y reglas fijas, el 33% a herramientas de analítica básica y el 14% a la experiencia de su personal, mientras que solo el 15% utiliza soluciones avanzadas de apoyo a la decisión.

Adopción por sectores

Esta brecha entre potencial y adopción es especialmente visible por sectores. El retail lidera con un 67% del uso total de la IA prescriptiva, seguido de servicios (58%) e industria y fabricación (57%). En el extremo opuesto, el transporte y la logística es el sector más rezagado, con solo el 35% de adopción total, lo que apunta a un recorrido significativo aún por desarrollar.

En este sentido, el estudio realizado por DECIDE confirma que, una vez adoptada, la IA prescriptiva se asienta rápidamente en la operativa de las organizaciones. Así, el 79% las empresas usuarias la aplica de forma continua o recurrente, integrándola en su operativa habitual, y solo el 20% la reserva para proyectos concretos aislados.

Esta tendencia también se refleja en el nivel de madurez alcanzado. En particular, 3 de cada 4 empresas que usa IA prescriptiva se encuentra ya en fase de consolidación o integración transversal en su toma de decisiones. Por sectores, industria y fabricación lidera con el 86% sus empresas en fases avanzadas, seguida de energía y utilities (76%) y transporte y logística (71%). Curiosamente, retail, pese a encabezar el uso total de la tecnología, es también el sector con mayor recorrido por delante, ya que casi 1 de cada 3 de sus empresas usuarias se encuentra todavía en fases iniciales de adopción.

Por último, las expectativas de retorno entre quienes ya la adoptan son muy positivas ya que el 98% los encuestados estima un retorno de la inversión de entre el 5% y el 20%, y casi la mitad (47%) espera superar el 10%. Los resultados del Barómetro reflejan lo que muchos de nuestros clientes nos transmiten: la optimización matemática genera un retorno de la inversión significativo al permitir a las organizaciones transformar datos en decisiones precisas y accionables. Quienes la adoptan están obteniendo una clara ventaja competitiva, afirma Duke Perrucci, CEO de Gurobi.

Los resultados del Barómetro se presentarán el 12 de mayo en Madrid en un evento exclusivo para líderes empresariales y expertos en IA

Los resultados completos del Barómetro se presentarán en un evento organizado por DECIDE y Gurobi llamado El efecto de la optimización el próximo 12 de mayo de 2026 en WPP La Matriz, en Madrid. El evento reunirá a líderes empresariales, expertos en inteligencia artificial y especialistas en optimización para debatir cómo la IA prescriptiva está transformando la toma de decisiones en entornos operativos cada vez más complejos.

La agenda incluye la presentación oficial del Barómetro, una keynote a cargo de Rubén Ruiz, experto en Optimización Matemática, Profesor de la UPV y Miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la demostración en directo del Gurobot, el asistente de inteligencia artificial de Gurobi que permite construir, resolver y explicar modelos de optimización de forma interactiva e intuitiva, a cargo de Frédéric Baumann, Director de Business Development de Gurobi, y dos mesas redondas con directivos de grandes compañías españolas como Moeve, Stef, Pfizer o el Ejército del Aire, entre otros.

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