Según el nuevo Barómetro de las Finanzas Éticas, el sector de la vivienda recibió más de 453 millones de euros en préstamos para financiar 2.461 proyectos

Barcelona, 23 de octubre de 2024.- La Vivienda Cooperativa Cirerers, en el barcelonés barrio de Roquetes, ha sido el lugar elegido para presentar el Barómetro de las Finanzas Éticas 2024. Este informe anual, elaborado por el Observatorio de las Finanzas Éticas de FETS-Finançament Ètic i Solidari, recoge la situación y evolución del sector en el Estado español desde 2007 Para ello, analiza los datos de una treintena de entidades financieras y aseguradoras que cumplen los criterios éticos respecto a su funcionamiento interno, la exclusión de inversiones contrarias a los derechos humanos y ambientales y el compromiso con el impacto social y ambiental de los proyectos financiados.



Vivienda y finanzas éticas

Este año se ha puesto el foco en la vivienda, reivindicando el compromiso de las Finanzas Éticas con este sector estratégico. Según los datos recogidos por el Barómetro, 1 de cada 4 euros prestados por las entidades de finanzas éticas en 2023 fue para proyectos de vivienda Los proyectos de este ámbito financiados responden a una amplia variedad de fórmulas, desde cooperativas de promoción o de cesión de uso, iniciativas municipales, entidades de vivienda social, arquitectura sostenible o construcciones con alta calificación energética, siempre incorporando estos criterios ético-sociales y ambientales necesarios para recibir crédito de este tipo de entidades.



El acto de presentación lo ha protagonizado una mesa redonda sobre vivienda y finanzas éticas. Además de la participación del Observatorio DESCA, contextualizando la situación del derecho a la vivienda, se ha contado con la participación de proyectos financiados por las Finanzas Éticas. Es el caso de Eva Ortigosa, del mismo proyecto Cirerers, parte de la Cooperativa de Vivienda en Cesión de Uso, Sostre Cívic, para la que "La apuesta desde el primer día de las finanzas éticas por nuestro modelo, cuando aún era muy desconocido, ha sido clave para su consolidación y replicabilidad" además de destacar que "se trata de una propuesta propiedad colectiva que no encaja a las entidades financieras convencionales, en cambio, las finanzas éticas entienden perfectamente el modelo y sus necesidades". También ha participado Álvaro Puertas, en nombre de la veterana Cooperativa Obrera de Vivienda de El Prat, con más de 1.000 pisos construidos. Para este: "La elección de estas entidades se basó en criterios económicos, pero también en un alineamiento con nuestros valores. No se limitan a aportar la financiación, sino que se convierten en socios que acompañan el proyecto, ofreciendo apoyo en cada etapa". Este mensaje se repite en otros ejemplos de proyectos de vivienda Financiados que engrosan el portal 'Historias tras los datos', una web que visualiza ejemplos de proyectos transformadores que las finanzas éticas hacen posibles.



Cifras estables en usuarios, ahorro y préstamos

La mayoría de indicadores mantienen una línea continuista con los datos de los últimos años. El volumen de ahorro alcanza los 2.387 millones de euros, duplicando los valores de hace una década, aunque manteniéndose estable en los últimos 5 años. Otro indicador que no muestra grandes variaciones es el número de personas que apuestan por este tipo de entidades, que se mantiene en 192.302, una cifra muy similar a la de los últimos años.



El dato más destacado sigue siendo el de los préstamos realizados, con un volumen cercano a los 1.900 millones de euros destinados a proyectos comprometidos con la sociedad y respetuosos con el planeta. El 24% de los mismos son proyectos de vivienda, seguidos por iniciativas del sector social, que reciben un 22,0%. El ámbito que agrupa proyectos medioambientales y por la transición energética ocupa la tercera posición, con un 19,8%. La cultura representa un 17,6%, mientras que la educación (6,0%) y la agricultura y alimentación (5,6%) también tienen un peso significativo. Para Ester Vidal, Directora de Servicios de Economía Social y Solidaria y Alimentación Sostenible del Ayuntamiento de Barcelona, que financia la elaboración del Barómetro a través de la convocatoria de subvenciones "Enfortim la ESS", la valoración del informe es muy positiva, ya que "consolida instrumentos y datos que permiten visualizar la realidad de las finanzas éticas". Vidal, además, insiste en "seguir animando a las entidades de este ámbito para que, en la medida de lo posible, generen datos desagregados para poder disponer de esta información en el ámbito local".



Seguros Éticos

El Barómetro también dedica una sección al sector asegurador ético, aquel que sigue unos principios éticos tanto en su funcionamiento como en sus inversiones, criterios que certifica el sello europeo EthSI. El número de pólizas gestionadas por estas entidades es de 4 millones, por un volumen de 1.299 millones de euros, lo que representa el 1,7% del total del sector asegurador español. Las inversiones, realizadas siempre bajo el criterio de respeto a los derechos humanos y ambientales, alcanzaron la cifra de 2.033 millones de euros.







