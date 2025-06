Uno de cada tres jóvenes valencianos no puede independizarse según CENTURY 21 España

(Información remitida por la empresa firmante)

El 14 % de los jóvenes valencianos cree que nunca será capaz de ahorrar lo suficiente para comprarse una casa, y solo 2 de cada 10 confía en poder hacerlo en los próximos cinco años. El 69 % considera insuficientes las ayudas públicas actuales destinadas a facilitar su acceso a la vivienda. Un 9 % no está dispuesto a renunciar a nada para lograr emanciparse, casi el doble que la media nacional, que está en un 5 %

La situación de los jóvenes valencianos entre 20 y 40 años refleja con crudeza las dificultades estructurales del mercado de la vivienda. Según datos del 'II Informe sobre Jóvenes y Vivienda en España' elaborado por CENTURY 21 España, el 34% de los jóvenes de esta comunidad aún no vive de forma independiente, una cifra siete puntos porcentuales por encima de la media nacional (27%). A pesar de que el 56% desearía emanciparse en los próximos dos años, la falta de ingresos, los altos precios de compra y alquiler y la escasa efectividad de las ayudas públicas dibujan un escenario lleno de obstáculos.



"Estamos ante una generación con ganas, pero sin opciones reales. Los datos en Valencia evidencian un desajuste preocupante entre el proyecto vital de los jóvenes y las condiciones actuales del mercado. Es imprescindible articular políticas públicas ágiles, accesibles y realistas que faciliten el acceso a la vivienda a largo plazo", afirma Ricardo Sousa, CEO de CENTURY 21 España.



Entre los principales frenos identificados destacan los altos precios (36%), la insuficiencia de ingresos (31%) y la falta de ahorro inicial (15%). Solo un 29% cree que podrá emanciparse en solitario y el 47% asume que deberá hacerlo en régimen de alquiler. Por el contrario, el 45% estima que necesitará entre cinco y 15 años para ahorrar lo suficiente para una compra. El 14% directamente cree que nunca lo logrará y solo dos de cada 10 confía en poder comprar una vivienda en los próximos cinco años.



Además, solo un 13% contempla cambiar de ciudad para acceder a una vivienda más asequible, muy por debajo del 23% de la media nacional. En contraste, un mayoritario 67% preferiría seguir viviendo en Valencia, frente al 57% de los jóvenes del conjunto de España que querrían permanecer en su ciudad actual.



En cuanto a los sacrificios que estarían dispuestos a asumir para independizarse, un 91% afirma estar dispuesto a renunciar a algo, siendo las suscripciones de streaming (49%), los viajes (42%) y los dispositivos electrónicos (40%) las principales concesiones. Además, un 31% consideraría reducir sus ahorros personales, frente a un 18% a nivel nacional. Llama la atención que un 9% no esté dispuesto a renunciar a nada, casi el doble que la media nacional (5%), lo que refleja una tendencia a priorizar la satisfacción personal frente al esfuerzo económico que exige la emancipación.



CENTURY 21 España vuelve a reafirmar con este informe su compromiso por aportar datos que reflejen la realidad del mercado inmobiliario y su impacto en los jóvenes. "Con este informe queremos proporcionar a medios, administraciones y sector una visión transparente y actualizada de las dificultades que enfrentan los jóvenes para emanciparse, consciente de que solo con un diagnóstico preciso se podrán diseñar soluciones efectivas", concluye Sousa.



La emancipación no depende únicamente del poder adquisitivo o del precio de la vivienda, también influye la capacidad de movilidad territorial. Desde la compañía se aboga por una estrategia integral que combine políticas de acceso, ayudas específicas y un sistema de transportes y comunicaciones mejor conectado.







