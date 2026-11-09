Por qué cada vez más empresas se plantean externalizar su departamento de Recursos Humanos - ADELANTTA

(Información remitida por la empresa firmante)

Gestionar una plantilla exige mucho más que tramitar nóminas y contratos. La selección de profesionales, la formación, las relaciones laborales y el cumplimiento de las obligaciones normativas forman parte de una actividad que requiere conocimientos especializados y dedicación constante. Para muchas pequeñas y medianas empresas, mantener un departamento interno capaz de atender todas estas funciones supone un desafío organizativo. Ante esta situación, la externalización del departamento de Recursos Humanos se presenta como una alternativa para profesionalizar la gestión de personas sin ampliar la estructura propia. Es el ámbito en el que trabaja AdelantTa, consultora española fundada en 2010 y especializada en soluciones de Recursos Humanos para organizaciones públicas y privadas.

La evolución reciente del mercado laboral aporta contexto a esta necesidad. Según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística el 27 de octubre, la ocupación alcanzó los 22,85 millones de personas. Sin embargo, el empleo privado disminuyó en 16.300 trabajadores, mientras que el público aumentó en 89.900. El desempleo también creció en 95.900 personas, hasta situar la tasa de paro en el 10,18 %. Estos datos reflejan una evolución desigual del empleo que coincide con la necesidad de las empresas de organizar sus recursos de manera eficiente y mantener una gestión laboral especializada.

Cuando gestionar personas exige más recursos de los disponibles

En una pyme, las responsabilidades de Recursos Humanos suelen distribuirse entre la dirección, el departamento administrativo y otros profesionales que compaginan estas tareas con sus funciones habituales. Sin embargo, gestionar incorporaciones, organizar la formación, desarrollar políticas retributivas o atender cuestiones laborales requiere tiempo y conocimientos específicos. A estas actividades se suman obligaciones como el registro de jornada, el registro retributivo, los protocolos frente al acoso y los planes de igualdad, cuando resultan exigibles.

La dificultad no reside únicamente en el volumen de trabajo, sino también en la diversidad de competencias necesarias. Una empresa puede necesitar apoyo especializado en selección durante una etapa de crecimiento y, posteriormente, concentrar sus esfuerzos en la organización de equipos, la formación o las relaciones laborales. Esta variabilidad explica el interés por modelos que permitan adaptar los recursos profesionales a las necesidades de cada momento.

La externalización de Recursos Humanos responde a este planteamiento mediante la incorporación de especialistas externos que trabajan de forma coordinada con la organización. A diferencia de la contratación puntual de servicios administrativos, el objetivo es proporcionar continuidad a funciones que influyen directamente en la gestión de la plantilla y en el funcionamiento de la empresa.

AdelantTa y un modelo de Recursos Humanos adaptado a cada organización

AdelantTa desarrolla esta actividad mediante HRO 360º, un modelo que permite externalizar completamente el departamento de Recursos Humanos o delegar determinadas funciones. La empresa cliente dispone de una persona de referencia, respaldada por profesionales especializados en distintas áreas, que actúa de forma coordinada con su estructura interna. De este modo, puede acceder a conocimientos técnicos y mantener una gestión continuada sin necesidad de incorporar a su plantilla todos los perfiles profesionales que requiere.

Una de las características de este sistema es la separación entre la gestión especializada y la capacidad de decisión empresarial. La organización conserva la relación laboral con sus trabajadores y mantiene las decisiones sobre su plantilla, mientras recibe apoyo en cuestiones como administración de personal, selección, formación, desarrollo del talento y relaciones laborales. Esta fórmula permite adaptar el alcance de la colaboración al tamaño, la actividad y las prioridades de cada compañía.

Según los datos facilitados por la propia consultora, AdelantTa acumula experiencia con más de 450 organizaciones públicas y privadas. Su trayectoria permite situar la externalización dentro de una transformación más amplia de la gestión empresarial: la posibilidad de acceder a profesionales especializados sin reproducir necesariamente todas las funciones dentro de la estructura interna.

Para las pymes, disponer de un departamento de Recursos Humanos externalizado supone una forma diferente de organizar una función esencial. La cuestión ya no se limita a decidir quién tramita las nóminas o gestiona las contrataciones, sino a determinar qué conocimientos necesita la empresa, con qué continuidad y cómo integrarlos en su funcionamiento diario.

Contacto

Emisor: ADELANTTA

Contacto: ADELANTTA

Número de contacto: +34915917114