Cada vez más españoles cancelan sus deudas con la Ley de Segunda Oportunidad

Aumenta el número de particulares y autónomos que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad en España - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de agosto de 2025.-

La presión económica derivada de la inflación, la escalada de los tipos de interés y el encarecimiento del coste de la vida ha provocado un repunte notable en los procedimientos de cancelación de deudas en España. Este crecimiento de la Ley de Segunda Oportunidad también ha estado motivado por la reforma legal introducida en 2022, que ha agilizado notablemente el proceso, eliminando barreras que anteriormente desincentivaban su solicitud.

Esta evolución refleja una tendencia creciente entre particulares y autónomos que buscan una solución legal frente al sobreendeudamiento. En este escenario, Repara tu Deuda Abogados ha reforzado su papel al facilitar el acceso al proceso de exoneración con un modelo accesible y especializado.

El derecho a empezar de nuevo: una vía cada vez más elegida

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015, permite a particulares y autónomos cancelar sus deudas con bancos, entidades de crédito u otros terceros, siempre que se haya actuado de buena fe. El objetivo del procedimiento es obtener la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), que libera de forma definitiva de las cargas económicas acumuladas.

En este marco, Repara tu Deuda Abogados ha establecido un sistema de trabajo que permite iniciar el procedimiento con una cuota inicial reducida, desde 19,90 euros, y ofrece una estructura de pagos personalizable según la capacidad económica del cliente. Esta accesibilidad, junto a la especialización del equipo jurídico, ha motivado a miles de personas a dar el paso.

Además, la eliminación de figuras como el notario o el mediador, que antes incrementaban los costes y alargaban el proceso, ha simplificado notablemente el trámite. Las modificaciones introducidas por la reforma de la ley en 2022 han hecho posible que más ciudadanos puedan acogerse a este mecanismo sin barreras económicas añadidas.

La visibilidad de este procedimiento ha crecido también por la difusión de opiniones sobre Repara tu Deuda, que destacan el acompañamiento profesional y los resultados obtenidos. Esta exposición ha contribuido a normalizar el uso de la ley como una opción legal legítima y eficaz frente al sobreendeudamiento.

La transformación legal que ya forma parte del tejido social español

El avance de la Ley de Segunda Oportunidad refleja un cambio de mentalidad. Ya no se percibe únicamente como una solución para casos extremos, sino como una vía estructurada para quienes desean retomar el control de su vida económica. Su consolidación responde a una necesidad creciente: resolver situaciones de bloqueo financiero de forma definitiva.

Repara tu Deuda Abogados continúa canalizando este proceso de transformación, acercando la ley a quienes más lo necesitan y reforzando la idea de que una segunda oportunidad es también un derecho. Con una estructura jurídica que combina claridad, experiencia y compromiso, el despacho contribuye al fortalecimiento de una herramienta legal que hoy ya forma parte del tejido jurídico y social de España.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es