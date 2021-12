Cada vez más españoles compran moda, tecnología y juguetes online

● El 57% de los españoles no sabe si el e-commerce actual es sostenible

● El 55,8% de los españoles está dispuesto a penalizar con su decisión de compra a las marcas y empresas que no son sostenibles y un 13,3% ya lo ha hecho

● Las prendas de vestir ocupan el primer puesto en volumen de negocio del comercio electrónico (9%) con un crecimiento del 48% en el 2020 y del 51% en 2021, según los últimos datos de la CNMC

● La compra online de juguetes creció un 79% en 2020 y 68% en el primer trimestre 2021

● Tres de cada cuatro encuestados valorarían un distintivo que identifique a los e-commerce sostenibles

23 de diciembre de 2021 | El 57% de los españoles no sabe si el e-commerce actual es sostenible. Así lo revela el estudio ”La sostenibilidad en el e-commerce actual” , elaborado por EAE Business School y coordinado por May López, directora de Desarrollo de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible.

Además, según el informe, el 55,8% de los españoles está dispuesto a penalizar con su decisión de compra a las marcas y empresas que no son sostenibles y un 13,3% ya lo ha hecho.

Las prendas de vestir ocupan el primer puesto en volumen de negocio del comercio electronico (9%) con un crecimiento del 48% en el 2020 y del 51% en 2021, según los últimos datos de la CNMC correspondientes al primer trimestre de 2021. Estos datos explican el incremento en el volumen de negocio que han experimentado en los últimos años en estas categorías.

En esta época de regalos, muchas compras se centran en la moda, electrónica y juguetes (incluidos hobbies y bricolaje), alimentación y cuidado personal junto con muebles y electrodomésticos. La venta online de estas categorías no ha dejado de crecer en España y se estima que alcancen un volumen de negocio que llegue en el 2025 a los 26.300 millones de euros.

El informe también revela que un 11,09% de los españoles no compra por internet, mientras que un 5,59% lo hace siempre que puede. La tónica más habitual es comprar entre el 25% y el 40% de forma online, así lo confirma el 41,76% de los encuestados. En concreto, los catalanes compran online menos que en Madrid y la media nacional, ya que, aunque el 16% compra más del 50% de sus compras online, está 4 puntos por debajo de los madrileños (19,5%) y 8 puntos por debajo de la media nacional (23%).

Según la profesora de EAE Business School y autora del estudio, uno de los factores que genera un impacto negativo en la sostenibilidad del comercio electrónico son las devoluciones, que se sitúan en porcentajes del 20%, 30% si es moda, incluso 50% en campañas como el Black Friday o las rebajas.

Para los encuestados, el uso de excesivo embalaje (54,95%) o el uso de embalaje de material no reciclado o no reciclable (54,25%) son los mayores impactos negativos en la sostenibilidad del e-commerce, seguido del impacto de las importaciones desde otros países (37,56%), de las campañas agresivas (30,57%) y el impacto en las ciudades (14,19%). “Impactos que el consumidor empieza a tener más presente y que hace que dude de la sostenibilidad del e-commerce actual y busque cada vez más minimizar el impacto negativo que este genera”, explica May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, autora del informe.

En este sentido, tres de cada cuatro encuestados valorarían un distintivo que identifique la sostenibilidad de las distintas tiendas de venta online. Además, el 88% de los encuestados considera relevante o muy relevante que los e-commerce ofrezcan información y opciones más sostenibles, tanto de productos/servicios como respecto a la entrega de estos.

“Movimientos como entregasostenible.org ponen en valor a todos los e-commerce comprometidos con la sostenibilidad y favorecen la toma de decisión consciente por parte del consumidor, promoviendo un consumo responsable entre la sociedad, generando un mayor compromiso con la sostenibilidad entre las organizaciones y empoderando a los consumidores como agentes de cambio con su decisión de compra”, afirma López.

“Es necesario crear modelos de negocio bajo el enfoque de Economía Esférica basado en la economía circular, en la que evitemos el consumo innecesario de productos, contemplando la huella de carbono y la economía colaborativa para la eliminar el consumo innecesario de recursos naturales, donde se tenga en cuenta la responsabilidad e impacto de la organización en toda la cadena de valor. De esta forma las empresas y organizaciones crecerían de forma sostenible económica, ambiental y socialmente”, concluye la profesora de EAE Business School, directora de Empresas por la Movilidad Sostenible y autora del informe, May López.

Sobre Empresas por la Movilidad Sostenible

Empresas por la Movilidad Sostenible es una plataforma que agrupa a las organizaciones que apuestan por impulsar una movilidad sostenible, contribuyendo a la Agenda 2030 y a un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

Coordinadores de los Premios Internacionales de Movilidad EMS con la colaboración del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la Fundación CONAMA y la Real Academia de Ingeniería, la plataforma es un punto de encuentro para profesionales, administraciones e industria que están liderando la movilidad, el transporte y el comercio que viene. Un foro de co-creación y potenciador de soluciones referentes, que ofrece toda la información de actualidad y las tendencias dentro del sector de la movilidad sostenible.

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), y forman parte de ella Addares, ADER, AEDIVE, Alfil Logistics, Allianz Seguros, Alphabet, ALSA, Alsea, Andamur, ASTIC, Atresmedia, Barcelona Centre Logístic, Bridgestone, Centro Español de Logística, Coca-Cola, COGITI, Cruz Roja Española, Cycling-Friendly, Dachser, Decathlon, ECOFIN, El Corte Inglés, EMASESA, emovili, envios.es, etecnic, ETRA, EVBox, Fieldeas, FirstStop, Fraikin, Fundación Conama, Fundación Juan XXIII Roncalli, Gas & Go, GiC, Grupo Loalco, HERE Techonologies, Ideagenia.com, Inquieto, Mediapost, Merlin Properties, Midas, Mondial Relay, Monty Bikes, Motorpress Ibérica, NACEX, Norauto, Renault Trucks y Repsol.

