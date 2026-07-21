Por qué cada vez más españoles compran oro por gramos en lugar de lingotes - Daniel García, Director de Marketing de Global Gol

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de julio 2026.- El modelo del lingote entero está perdiendo terreno frente a una forma de invertir en metal físico más accesible, y las cifras empiezan a notarse.

Durante décadas, invertir en oro físico significaba una decisión binaria: o se desembolsaban de golpe varios miles de euros por un lingote, o se optaba por un producto financiero que replicaba su precio sin entregar nada tangible. Ese "todo o nada" ha sido, durante años, la principal barrera de entrada para el ahorrador medio que quería protegerse de la inflación sin comprometer todos sus ahorros en una sola operación. Ese modelo está empezando a resquebrajarse. En los últimos meses, compañías como Global Gold han impulsado en España un formato distinto: comprar oro y plata físicos por gramos, con el metal real custodiado en cámaras de seguridad y documentado a nombre del propietario, en lugar de adquirir un lingote completo o una participación en un fondo.

El problema que llevaba años sin resolverse

El oro físico tradicional tiene tres fricciones bien conocidas por el inversor particular: el sobreprecio de la pieza (entre el 5% y el 15% sobre el precio del metal, según el formato), el coste de un seguro o caja fuerte, y la logística de comprarlo y guardarlo con garantías. Los productos que evitan esa fricción —ETFs de oro, certificados, cuentas referenciadas al precio del metal— resuelven la logística, pero a cambio el comprador no posee metal: posee un derecho sobre un papel.

Esa disyuntiva explica por qué España, pese a ser uno de los países europeos con mayor tradición de ahorro en oro físico, tiene una penetración de inversión en metales preciosos muy por debajo de mercados como Alemania o Suiza, donde comprar oro fraccionado está mucho más normalizado.

Un modelo que no existía hasta ahora en España

Lo que está apareciendo no es una versión más barata de lo de siempre: es una categoría distinta. Hasta hace poco, comprar metal físico por gramos, con trazabilidad documental individual y custodia profesional separada, era algo que en España no ofrecía nadie a nivel retail — existía para grandes patrimonios, gestionado de forma privada y opaca para el resto.

Global Gold es la primera plataforma española que lleva ese modelo al usuario particular de forma completamente digital: comprar oro (TAURUM) o plata (TARGENTUM) físicos desde el móvil, por gramos, con el metal adquirido a refinerías certificadas como SEMPSA, documentado pieza a pieza y custodiado en una cámara acorazada en Madrid a nombre de cada cliente, separado del balance de la empresa.

No es una promesa de rentabilidad ni una apuesta especulativa: es infraestructura que antes no existía para el ahorrador medio, aplicada a un activo que lleva miles de años funcionando como reserva de valor. La novedad no está en el oro — está en haber resuelto, por primera vez a esta escala en España, el acceso a él sin las fricciones que lo mantenían reservado a quien ya tenía patrimonio.

En los primeros once días desde la apertura de la plataforma, Global Gold ya supera los 100 usuarios activos y custodia más de 42.200 gramos de metal físico —2.200 gramos en TAURUM (oro) y 40.000 gramos en TARGENTUM (plata)—, a los que se suman las más de 400 personas que se unieron durante la fase previa de prelanzamiento (Founders).

La pieza que faltaba: metal real, con la lógica de una app

Lo que hace distinto a este modelo no es solo el precio de entrada, sino que traslada al oro físico una lógica que hasta ahora solo tenían los productos financieros digitales: transparencia en tiempo real, trazabilidad total y control desde el móvil, pero sin renunciar a la propiedad tangible del metal.

"Durante años tuvimos que elegir entre tener oro de verdad o tener algo cómodo de gestionar, nunca las dos cosas a la vez", explica Daniel García, director de Marketing de Global Gold. "Lo que hemos construido rompe esa elección. No hemos digitalizado el oro, hemos digitalizado el acceso a él, manteniendo el metal cien por cien físico y cien por cien tuyo."

Qué debería mirar cualquiera que se plantee esta opción

Los expertos en inversión en metales suelen recomendar comprobar tres cosas antes de elegir un proveedor de oro fraccionado: que el metal esté efectivamente segregado del balance de la empresa, que exista trazabilidad documental individual por cada compra, y que la refinería de origen esté acreditada por organismos reconocidos del sector.

Con esos filtros, este modelo no compite ya con la joyería de inversión ni con los ETFs de siempre: abre una tercera vía que, hasta su llegada, sencillamente no existía en el mercado español para el inversor particular.

Quien quiera revisar cómo funciona este modelo en detalle puede consultarlo en globalgold.es.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. El valor del oro y la plata está sujeto a fluctuaciones de mercado.



Emisor: Global Gold

Contacto: Daniel García, Director de Marketing de Global Gold

Número de contacto: +34 911 67 66 16