La cadena de energía solar, almacenamiento de hidrógeno e hidrógeno de ZTT brilla en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Resumen posterior al evento: La cadena completa de energía solar, almacenamiento de hidrógeno e hidrógeno de ZTT brilla en Intersolar Europe 2026

MÚNICH, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Jiangsu Zhongtian Technology ("ZTT") ha tenido una destacada presencia durante la celebración de este año de Intersolar Europe, presentando su cadena de suministro integral y soluciones de sistemas para "Energía Solar + Almacenamiento de Energía + Hidrógeno". Contando con una sólida trayectoria global y una cartera personalizable de "Nuevas Energías+", la compañía demostró cómo la integración completa de su cadena de suministro —desde materiales y células básicas hasta sistemas completos y servicios llave en mano— permite transiciones energéticas fiables y bajas en carbono en todo el mundo. Dentro del contexto de los objetivos de descarbonización acelerada de Europa, el enfoque integrado de ZTT tuvo una gran acogida entre los visitantes que buscaban socios sólidos y fiables.

ZTT sigue fiel y mantiene su compromiso de proporcionar soluciones energéticas estables e ininterrumpidas para la reducción de picos de demanda, la regulación de frecuencia y el respaldo fuera de la red en los mercados globales. Gracias a su capacidad integral en toda la cadena de valor, una sólida trayectoria en proyectos internacionales y una red de socios en expansión, reforzada aún más por los resultados de Intersolar, ZTT está bien posicionada para apoyar la transición energética en Europa y más allá. La compañía también reafirmó su interés en la colaboración con fabricantes locales y el intercambio de tecnología, en línea con la política de bajas emisiones de carbono de la UE.

Agradecemos sinceramente a todos los visitantes y socios que nos acompañaron en nuestro expositor. Juntos, avanzamos hacia un futuro energético más limpio y resiliente, y esperamos colaborar estrechamente con nuestros socios para convertir las conversaciones en proyectos concretos en los próximos meses.

Fundada en el año 1992, ZTT comenzó como pionera en comunicaciones por fibra óptica, sentando una sólida base tecnológica para la infraestructura de conectividad global. El grupo se expandió al sector de las redes inteligentes en 2002, antes de diversificarse estratégicamente hacia soluciones de energías renovables en 2011, convirtiéndose en un proveedor integral de sistemas de energía, transmisión de energía e infraestructura digital.

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