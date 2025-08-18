La cadena internacional ‘Normal’ abre en El Faro su primera tienda de Badajoz.

(Información remitida por la empresa firmante)

La cadena internacional de cosméticos ‘Normal’ abrirá en el centro comercial El Faro su primera tienda de Badajoz y la número 38 que posee en todo el país. El local, que abrirá sus puertas al público el próximo 28 de agosto, contará con más de 400 metros cuadrados de superficie y estará ubicado en la galería interior del centro comercial.

A través de esta incorporación estratégica, El Faro reforzará su mix comercial con una de las firmas líderes del sector de la belleza, que cuenta con más de 900 tiendas repartidas por países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia y España. Una expansión que ‘Normal’ ha logrado, entre otros factores, por su catálogo de más de 4.000 productos de marcas ya conocidas como L'Oréal, Gillette o Kinder.

Con todo lo anterior, la firma danesa también cuenta con productos que se encuentran exclusivamente en sus tiendas, procedentes de marcas como Pure&Care, Ivy Aïa o The Hair Project. Centrados en la estética, los artículos de la marca se dividen en categorías como el maquillaje, el cuidado de la piel y el cabello, a las que se suma un apartado de productos para el hogar, papelería, snacks, bebidas, mascotas y otros básicos.

La tienda de ‘Normal’ en El Faro destacará por un diseño centrado en la modernidad y en el cuidado al detalle, además contar con una experiencia de tipo ‘recorrido’, donde el cliente podrá observar las diferentes secciones durante su experiencia, pudiendo elegir entre una mayor variedad de opciones.

“Estamos deseando abrir nuestra primera tienda en El Faro, Badajoz" ha afirmado Almir Terzic, Country Manager de España. "En Normal, nos aseguramos de brindar una gran experiencia a nuestros clientes, y buscamos inspirarles con más de 100 nuevos productos cada semana’’, explica.

ADOPT, OTRA INCORPORACIÓN ESTIVAL EN EL SECTOR

Otra de las inauguraciones en el sector de la higiene y belleza ha sido la de la cadena francesa Adopt Parfums, que abrió sus puertas el pasado 16 de julio en el interior del centro comercial. A través de esta coqueta implantación de 65 metros cuadrados de superficie en El Faro, la marca aterriza en Extremadura para ofrecer su línea de perfumes creados por maestros perfumistas que promueven el cultivo de ingredientes naturales, además de ofrecer una línea dedicada al hogar con una propuesta de velas, fragancias y aceites aromáticos.

SOBRE EL FARO

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 metros cuadrados de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.200 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

