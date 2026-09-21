CAF: la demanda de servicios crece más rápido de lo que las organizaciones benéficas pueden responder

(Información remitida por la empresa firmante)

- La demanda de servicios crece más rápido de lo que las organizaciones benéficas pueden responder, según un estudio de CAF

LONDRES, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación de la Charities Aid Foundation (CAF) constata que las organizaciones benéficas de todo el mundo se enfrentan a una demanda de servicios cada vez mayor y que a muchas les resulta difícil hacer frente a esta situación.

El informe World Giving Report: Charity Insights de CAF analiza las tendencias y los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones, basándose en una investigación realizada con más de 5.000 líderes del sector en 33 países. El informe se presenta en un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y da continuidad a la publicación, a principios de este año, del informe 'World Giving Report: Donor Insights' sobre las tendencias mundiales de generosidad.

En el último año, la demanda ha aumentado para más de dos tercios de las organizaciones benéficas (67 %). Casi la mitad (47 %) tiene dificultades para gestionar esta situación y la mayoría prevé que la demanda siga creciendo. Las organizaciones de países de ingresos más bajos son las más afectadas. Muchas entidades han respondido priorizando los servicios en función de la gravedad de las necesidades; de hecho, una de cada cinco (18 %) organizaciones ha establecido listas de espera.

Al preguntarles por los principales desafíos a los que se enfrentan, el 61 % de las organizaciones señaló que su mayor preocupación es lograr la sostenibilidad financiera. Para hacer frente a ello, el 37 % ha diversificado sus fuentes de ingresos; sin embargo, un tercio (33 %) ha recurrido a sus ahorros o reservas para cubrir el déficit de ingresos y una cuarta parte (25 %) ha reducido su plantilla o ha disminuido su tamaño operativo.

Menos de dos de cada cinco (37 %) organizaciones benéficas se sienten preparadas, tanto financiera como operativamente, para tener éxito en los próximos tres años. Las organizaciones de mayor tamaño se muestran más confiadas, mientras que aquellas que prestan servicios esenciales figuran entre las más pesimistas.

Mark Greer, director general de la Charities Aid Foundation, declaró:

"En todo el mundo, las organizaciones benéficas se esfuerzan por ayudar a quienes lo necesitan, pero se enfrentan a un entorno operativo extremadamente difícil. Debido a la escalada de conflictos y a los efectos del cambio climático, a muchas de estas organizaciones les cuesta atender a la gran cantidad de personas que requieren su apoyo".

"Es importante que los financiadores consideren cómo apoyar mejor a las organizaciones benéficas mediante una financiación flexible y fiable —incluso para fomentar su resiliencia—, especialmente en un momento en que estas entidades deben gestionar recortes en las ayudas públicas y en el gasto destinado al desarrollo. Animamos a las organizaciones benéficas a dedicar tiempo a fortalecer su resiliencia a largo plazo y a inspirarse en los ejemplos de otras que ya lo han logrado, incluidas las que aparecen en este informe".

"Cuando las organizaciones benéficas se encuentran bajo presión, es fundamental que los responsables de formular políticas y quienes formamos parte del sector defendamos y promovamos el papel vital que desempeñan en las comunidades de todo el mundo".

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