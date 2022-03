Cafés Baqué, alineado con la sostenibilidad, también en las oficinas

A la opción de cápsulas compostables de Baqué, se suma el grano, que se apoya en el concepto de ‘slow coffee’ y la experiencia de beber café no sólo en casa o en locales profesionales, sino también en la oficina

Cafés Baqué, empresa cafetera de referencia en el País Vasco, Navarra y La Rioja, con una presencia creciente a nivel nacional, lleva tiempo potenciando los momentos de consumo en la oficina, demostrando que estos minutos fomentan y mejoran la productividad, la concentración y la interactuación entre compañeros.

A través de la plataforma diseñada ad hoc para oficinas o lugares de trabajo (www.baque.com/oficinas), Cafés Baqué facilita de forma intuitiva la compra de café con grandes ventajas para el sector empresa.

• Alta como empresa.

• -15% de descuento en todos los cafés de la web.

• Venta de productos complementarios como amenities, edulcorantes, accesorios take away, etc.

• Entrega rápida (24/48h)

A estas ventajas se suma la posibilidad de obtener una cafetera Xiaomi Scishare para cápsulas compostables o, como novedad, la nueva cafetera automática Cecotec que, no sólo ofrece la intensidad y el sabor del café recién molido, sino que también supone un ahorro en empresas con un alto consumo de café.

Ventajas del café en grano

El café en grano tiene muchas ventajas respecto al café molido o en cápsulas y eso hace que exista una tendencia creciente hacia la compra de este tipo de café en el consumo familiar, pero también en las oficinas donde ese momento de #CoffeeBreak es cada vez más importante y valorado.

• El café en grano conserva íntegro el olor y el aroma al no recibir ningún proceso de transformación.

• Su sabor y cuerpo son más intensos pues se bebe en el mismo momento en el que es molido y eso mejora la experiencia de degustación.

Cafés Baqué ofrece una amplia gama de cafés en grano que van desde el natural hasta el orgánico, desde el Varanasi de mayor intensidad hasta el descafeinado y, gracias a la cafetera Cecotec que ofrecen en su plataforma, también podrás vaporizar la leche, tener agua caliente para infusiones, fácil limpieza, depósito independiente para descafeinado, etc.

Compromisos Baqué

Baqué se compromete con las oficinas y empresas que cuentan con sus productos como parte fundamental de su operativa diaria, por eso facilitan la adquisición de una cafetera con un amplio descuento, o incluso gratis (según pedido), a través de su web. También ofrece un servicio de asistencia y sustitución en caso de tener algún problema con las cafeteras y, en último término, pone a disposición de todos los clientes su amplia gama de cafés, tés, infusiones, endulzantes como la panela o el azúcar orgánico y accesorios como vasos compostables y paletinas de bambu.

Cafés Baqué es un referente de café de calidad en los centros de trabajo, donde se pasa la mayor parte del tiempo. Por eso se preocupan de ofrecer soluciones integrales con una atención totalmente personalizada, con expertos que aconsejan sobre los productos que se adaptan mejor a cada modelo de empresa.

