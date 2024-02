Caimi lanza en España su tecnología patentada de mobiliario y decoración acústica para el sector hotelero

(Información remitida por la empresa firmante)

Es una línea exclusiva para hoteles y hospitality que comprende soluciones de mobiliario, fonoabsorbente y decoración acústica flexibles, modulares y de diseño. La compañía italiana lleva más de una década especializada en el sector de la acústica y posee la tecnología Snowsound, desarrollada en exclusiva, patentada e incorporada en todas sus soluciones fonoabsorbentes. Caimi ofrece a establecimientos hoteleros interesados la posibilidad de realizar análisis acústicos gratuitos con su software

Madrid, 27 de febrero de 2024.- El ruido y la reverberación forman parte del día a día de hoteles y establecimientos hospitality y afecta a huéspedes y trabajadores, tanto desde la perspectiva de la salud como desde la del bienestar. Sin embargo, el confort acústico es el gran olvidado en la gestión de la experiencia del huésped, afectando a la percepción de excelencia del servicio, lo que se traduce en pérdidas económicas y, en definitiva, en una menor satisfacción general sobre el establecimiento.



En este contexto, Caimi, compañía líder mundial en tecnologías acústicas, lanza en España diversas soluciones de mobiliario fonoabsorbente y decoración acústica específicamente destinadas al sector hotelero y hospitality. Concretamente, son sistemas plug and play, flexibles, modulares y de diseño, entre ellos sofás, mesas, cabeceros, cortinas, colecciones de arte enmarcadas en paneles, confecciones con tejidos y lámparas con tecnología de purificación de aire. En definitiva, soluciones que se pueden implementar tanto en las zonas comunes y restaurantes de los hoteles, así como en las salas de reuniones y eventos, y en las habitaciones.



Las soluciones fonoabsorbentes de Caimi no requieren la paralización de la actividad de los establecimientos hoteleros para su instalación, ya que pueden ser implementadas en unas horas sin necesidad de realizar obras ni de interrumpir el servicio a los clientes.



"Caimi lleva más de 10 años desarrollando tecnologías enfocadas al bienestar. Aunque ya contábamos con un amplio rango de soluciones, estos últimos años las innovaciones de la empresa se han enfocado hacia la proyección y el diseño de una línea específica para hoteles y establecimientos hospitality, que pretende aportar un valor añadido a los elementos con los que generalmente interactúan tanto huéspedes como trabajadores y clientes, brindándoles la posibilidad de aportar el máximo confort acústico", explica Beatriz Cebrián, responsable de marketing y proyectos de Caimi en España.



La tecnología Snowsound, exclusiva de Caimi, es el punto en común para todas las soluciones fonoabsorbentes que propone la compañía. Los sistemas que poseen esta innovadora tecnología son capaces de captar hasta un 94% de las ondas de sonido que se producen en las diversas frecuencias -bajas, medias y altas- en el interior de un espacio.



Campaña de estudios acústicos gratuitos para hoteles

Como parte del compromiso y la apuesta de Caimi por la salud y el confort acústico en el sector hotelero la compañía ofrece, a aquellos establecimientos que deseen conocer el estado de la acústica en sus instalaciones, análisis acústicos gratuitos en los que se refleja el tiempo de reverberación de cada espacio a tratar y cómo se puede mejorar el confort acústico con la disposición de soluciones adaptadas y personalizadas a cada caso concreto.



"Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los hoteles no solamente no conocen el estado de la acústica en sus instalaciones, sino que desconocen las herramientas que tienen a su alcance para solucionar este tipo de problemas tan 'silenciosos'. Nuestra intención es ser su aliado para avanzar en una apuesta común por el máximo confort acústico, por el cumplimiento de los más altos estándares normativos vigentes y por la integración de los criterios de sostenibilidad de los edificios", concluye Cebrián.



Sobre Caimi

Caimi, fundada en 1949, es una de las principales compañías europeas orientadas al diseño en el sector del interiorismo y el equipamiento para oficina, hogar y contract. Con Snowsound, su tecnología exclusiva, centra sus investigaciones científicas y tecnológicas en el sector del bienestar acústico, desarrollando materiales y soluciones fonoabsorbentes.



Trabaja de la mano de los principales diseñadores y arquitectos italianos e internacionales, pero también con diseñadores jóvenes emergentes, y en sus investigaciones cuenta con algunas de las mejores universidades y centros de investigación italianos.



Sus obras están expuestas en los museos de diseño internacionales y ha recibido decenas de galardones y premios en todo el mundo, lo que confirma su vocación por la investigación y la protección de la invención, el verdadero capital de la compañía.







