Caja de Ahorros, bajo la gerencia de Andrés Farrugia, impulsa un plan estructural para enfrentar la morosidad del 94 % en el BHN y reforzar el acceso a la vivienda social en Panamá.

La Caja de Ahorros, bajo la dirección de su gerente general, Andrés Farrugia, asumió la tarea de conducir el proceso de saneamiento del Banco Hipotecario Nacional (BHN), tras confirmarse una morosidad que supera el 94 % de su cartera, estimada en más de 250 millones de dólares.

El plan estratégico establece que la Caja de Ahorros no absorberá la cartera morosa del BHN, sino que la empaquetará en un fideicomiso para su gestión independiente, evitando riesgos de contaminación financiera en sus propios activos.

Entre las medidas contempladas se encuentra la reducción de sucursales y de personal en el Banco Hipotecario Nacional, que actualmente cuenta con unos 450 colaboradores, cifra considerada insostenible en el contexto actual.

De forma paralela, la Caja de Ahorros mantiene firme su compromiso con la vivienda social. Hasta el 13 de agosto de 2025, se han aprobado más de 4.000 hipotecas por un monto aproximado de 305 millones de dólares, y la proyección anual se mantiene entre 5.500 y 6.000 operaciones.

El proceso de saneamiento incluye además un plan de retiro voluntario, dirigido principalmente a colaboradores de larga trayectoria y jubilados. Actualmente, la Caja de Ahorros cuenta con cerca de 2.400 empleados, lo que representa un aumento de 800 puestos respecto a 2021. En los últimos 14 meses se han desvinculado alrededor de 150 personas, como parte de la reorganización institucional en marcha.

Bajo la gestión de Andrés Farrugia, la Caja de Ahorros impulsa este plan con el objetivo de proteger la solidez de la institución y reforzar su papel en la inclusión financiera y en la promoción del derecho a una vivienda digna para miles de familias panameñas.

