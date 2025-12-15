CAL-X introduce un sistema electrónico que redefine el tratamiento de la cal en viviendas y negocios - Cal-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de diciembre de 2025.-

CAL-X anuncia la incorporación al mercado de un sistema electrónico de tratamiento físico de la cal diseñado para reducir los efectos de la dureza del agua en viviendas, negocios, instalaciones profesionales, explotaciones agrícolas y ganaderas. El dispositivo actúa mediante campos electromagnéticos controlados, modificando el comportamiento de las sales minerales en suspensión para favorecer una circulación menos adherente y contribuir a la desincrustación progresiva de las cañerías.

El sistema se instala sin obras ni consumibles, mejora la potabilidad del agua y presenta un consumo eléctrico inferior a 1 W. Está disponible para diámetros de tubería de 32 mm a 250 mm e incorpora carcasa ABS con protección IP65, alimentación universal 100–240 VAC / 12 VDC y señalización LED de funcionamiento.

Tecnología física basada en transformación estructural de minerales

Según la documentación técnica de la compañía, el dispositivo de CAL-X emite un espectro electromagnético de 20 kHz a 80 kHz que actúa sobre las moléculas de calcio y magnesio presentes en el agua. Este campo altera su comportamiento habitual, reduciendo la tendencia a formar grumos y a adherirse a las paredes internas de tuberías, resistencias calefactoras y elementos de distribución.

El proceso promueve la circulación de partículas en estado micronizado y, durante las primeras semanas de funcionamiento, facilita la evacuación natural de depósitos acumulados a través de grifos, filtros y salidas de agua. El tratamiento es íntegramente físico y no emplea sodio, resinas ni productos químicos y no necesita mantenimiento.

Instalación sencilla y sin intervención en la red existente

El sistema se fija a la pared y se conecta a la tubería mediante una bobina emisora enrollada en un tramo accesible de la conducción. No requiere cortes de agua ni modificaciones estructurales. El tiempo medio de instalación estimado es de 30 minutos, pudiendo implementarse en tuberías plásticas, multicapa o metálicas (intercalando un tramo de material técnico cuando sea necesario).

Certificaciones y compatibilidad electromagnética

El dispositivo de CAL-X cuenta con certificación CE y cumple con los principales estándares internacionales de seguridad y compatibilidad electromagnética, entre ellos:

UNE-EN 61000-6-3

UNE-EN 55022

UNE-EN 61000-3-2 y 61000-3-3

ETSI EN 301 489-1 y 301 489-3

Ensayos UNE-EN 61000-4-2 a UNE-EN 61000-4-11

Las pruebas certifican que el equipo no es perjudicial para personas, animales ni plantas, no modifica la composición natural del agua y no interfiere con otros dispositivos electrónicos.

Aplicaciones en distintos ámbitos

CAL-X ha documentado beneficios en:

Viviendas y negocios:

Reducción de mantenimiento en electrodomésticos, menor presencia de cal en grifería y mamparas, y mejora de la sensación de suavidad del agua en usos diarios.

Agricultura / Ganadería:

Mayor eficiencia en el riego por aspersión, goteo o inundación, así como una mejor asimilación del agua por parte de los cultivos. Para consumo de animales, reducción del riesgo por acumulación de bacterias en conducciones afectadas por incrustaciones.

Garantías avanzadas y soporte técnico

El dispositivo de CAL-X incorpora una garantía de funcionamiento de hasta 30 años y una garantía de satisfacción, que permite al usuario evaluar el rendimiento del sistema durante los primeros meses de uso. La compañía mantiene canales de atención directa a través de su web y su red operativa nacional, ofreciendo soporte técnico en selección del modelo, instalación y seguimiento.

CAL-X refuerza su posicionamiento en el tratamiento físico de la cal

Con este lanzamiento, CAL-X amplía su presencia en el sector del tratamiento de la dureza del agua mediante soluciones físicas, sostenibles y de bajo consumo energético. La compañía continúa desarrollando materiales divulgativos y guías técnicas orientadas a la prevención de depósitos calcáreos, así como nuevas iniciativas de innovación tecnológica centradas en la protección de infraestructuras hidráulicas.

Para más información, puede consultarse www.cal-x.es/ o contactar con el servicio técnico especializado de la empresa.

Emisor: Cal-X

Contacto

Contacto: Cal-X

Número de contacto: 673506117