Calcular, contrastar, decidir y reclamar; todo desde una misma App con Calculatuindemnizacion - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Calculatuindemnizacion amplía su App para concentrar en un mismo entorno digital las principales etapas tras un accidente de tráfico: desde una primera estimación de la indemnización hasta la gestión y seguimiento de la reclamación.

Madrid, 22 de octubre de 2026.- Sufrir un accidente de tráfico pone en marcha un proceso que rara vez ocurre en un único lugar. Calcular una posible indemnización, entender qué hacer después, enviar documentación, firmar, conocer cómo avanza el expediente o comunicarse con el equipo que gestiona la reclamación suelen formar parte de momentos y canales diferentes.

Calculatuindemnizacion quiere cambiar ese recorrido.

La legaltech española avanza en el desarrollo de su App con un planteamiento que va más allá de digitalizar trámites: reunir en un mismo entorno las distintas necesidades que aparecen desde que una persona sufre un accidente hasta que finaliza su reclamación.

La evolución de la plataforma incorpora progresivamente herramientas de cálculo y análisis, gestión documental, comunicación y seguimiento del expediente, construyendo un ecosistema digital específicamente diseñado alrededor del accidentado.

Del accidente a la reclamación: un recorrido hasta ahora fragmentado

Tras un accidente, la víctima entra en contacto con información y actores diferentes. Informes médicos, documentación, aseguradoras, abogados, firmas, comunicaciones y cálculos de indemnización forman parte de un proceso que puede prolongarse durante meses.

La propuesta de Calculatuindemnizacion consiste en reducir esa fragmentación.

El usuario puede comenzar obteniendo una estimación de su indemnización por accidente de tráfico y continuar el proceso dentro del mismo ecosistema si necesita reclamar. Para los clientes de la compañía, la App permite además consultar la evolución de su expediente, acceder a su documentación, aportar nuevos documentos, realizar firmas y mantenerse informado sobre las novedades de su caso.

La diferencia está en el recorrido: la tecnología deja de intervenir únicamente en momentos concretos para acompañar al accidentado durante todo el proceso.

Calcular: una primera referencia desde el móvil

Una de las últimas evoluciones del ecosistema es la incorporación del cálculo de indemnizaciones a la experiencia móvil.

A través de una serie de preguntas sobre el accidente, la situación del perjudicado y sus lesiones, el usuario puede obtener una primera estimación económica que le permita situarse antes de decidir qué hacer a continuación.

Esta funcionalidad incorpora además inteligencia artificial para enriquecer el cálculo mediante el análisis y contraste de información, conectando la estimación inicial con el conocimiento generado a partir de la experiencia acumulada por Calculatuindemnizacion en miles de expedientes.

No se trata únicamente de trasladar una calculadora de la web al teléfono, sino de convertir el cálculo en la puerta de entrada a un recorrido digital más amplio.

Contrastar y decidir: convertir el cálculo en información útil

Conocer una cifra es solo una parte del problema.

Después de un accidente aparecen otras preguntas: ¿es razonable esa estimación?, ¿cómo puede evolucionar el caso?, ¿qué documentación será necesaria?, ¿qué ocurre si quedan secuelas?, ¿cuándo conviene iniciar una reclamación?

Consultar ejemplos de indemnizaciones por accidente de tráfico y contrastar situaciones similares puede ayudar a entender por qué dos casos aparentemente parecidos pueden terminar con valoraciones diferentes.

La tecnología permite que la primera estimación no quede aislada del resto del proceso. El usuario puede compartir el resultado, solicitar orientación y continuar avanzando desde el mismo entorno.

Es precisamente en este punto donde Calculatuindemnizacion sitúa una de las principales diferencias de su modelo: conectar herramientas digitales con la gestión real de la reclamación, en lugar de ofrecer únicamente un cálculo online que termina cuando aparece una cifra en pantalla.

“La App no nace para trasladar al móvil lo que ya hacíamos en otros canales. La estamos construyendo alrededor del recorrido real de una persona después de un accidente: primero necesita entender su situación, después tomar decisiones y, si reclama, saber qué está ocurriendo con su caso. Nuestro objetivo es que la tecnología conecte todas esas etapas”, explica Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnizacion.

Reclamar: el expediente también pasa al móvil

Una vez iniciada la reclamación, la App se convierte en el punto de conexión entre el cliente y su expediente.

El usuario puede consultar en qué fase se encuentra su caso y acceder a su información sin depender exclusivamente del correo electrónico o de llamadas para conocer cada novedad. También puede subir documentación directamente al expediente, firmar documentos y comunicarse con el equipo encargado de su reclamación.

Esta visibilidad cobra especial importancia en procedimientos que pueden extenderse durante meses y en los que intervienen documentación médica, valoraciones de lesiones, negociación con aseguradoras y diferentes fases jurídicas.

La digitalización deja así de estar únicamente en los procesos internos de la empresa y pasa a ser visible y utilizable por el propio accidentado.

De digitalizar procesos a construir un ecosistema para el accidentado

El desarrollo de la App forma parte de una transformación tecnológica más amplia dentro de Calculatuindemnizacion.

La compañía está incorporando inteligencia artificial y automatización también a sus procesos internos, desde el análisis de documentación hasta el estudio del estado de los expedientes y la generación de tareas para los equipos que los gestionan.

El planteamiento es que ambas capas evolucionen de forma conectada: por un lado, tecnología que simplifica el trabajo interno; por otro, herramientas que permiten al cliente tener más información y capacidad de interacción durante su reclamación.

La App de Calculatuindemnizacion.es se convierte así en la parte visible de esa transformación y en el punto de acceso a un ecosistema digital que busca acompañar al accidentado durante las distintas etapas de su reclamación.

Antes, calcular, enviar documentación, firmar, consultar el expediente y comunicarse podían ser acciones separadas. Ahora comienzan a formar parte de una misma experiencia digital.

El siguiente paso: ampliar lo que ocurre alrededor del accidente

La hoja de ruta de Calculatuindemnizacion no termina en la gestión jurídica del expediente.

La compañía trabaja en ampliar progresivamente las funcionalidades y servicios accesibles desde su entorno digital, con el objetivo de cubrir más necesidades relacionadas con el accidente y la movilidad.

El modelo evoluciona así desde una herramienta para gestionar reclamaciones hacia una plataforma capaz de acompañar al usuario en diferentes momentos del proceso, conectando tecnología, datos, inteligencia artificial y especialización en accidentes de tráfico.

El reto ya no consiste únicamente en digitalizar una reclamación. Consiste en conseguir que una persona pueda entender qué ocurre, tomar decisiones y gestionar su caso desde un mismo lugar.

Y que la tecnología esté presente durante todo el recorrido, no solo al principio o al final.

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