Calculatuindemnizacion lleva la inteligencia artificial al cálculo de indemnizaciones por accidente - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de octubre de 2026.- La compañía incorpora a su calculadora una nueva capa de inteligencia artificial capaz de contrastar cada cálculo con información procedente de expedientes similares gestionados por la compañía.

Calculatuindemnizacion da un nuevo paso en la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de accidentes de tráfico. La compañía incorpora esta tecnología a su calculadora de indemnizaciones con el objetivo de aportar una referencia adicional al cálculo inicial de cada accidentado: la experiencia acumulada en casos similares.

La evolución parte de una herramienta que ya permite estimar una indemnización por accidente de tráfico a partir de las circunstancias del siniestro y del lesionado. Ahora, la inteligencia artificial añade una nueva capa de análisis que permite contrastar ese cálculo con información procedente de expedientes similares gestionados previamente por Calculatuindemnizacion.

De esta forma, la tecnología no se limita a realizar una estimación aislada, sino que permite poner el resultado en contexto.

Del cálculo de una indemnización al análisis de casos similares

Calcular una indemnización por accidente implica valorar múltiples variables. Las lesiones sufridas, el tiempo de recuperación, las posibles secuelas o las circunstancias personales y económicas del perjudicado pueden modificar de forma considerable el resultado final.

La incorporación de inteligencia artificial permite avanzar un paso más: analizar la información disponible y contrastarla con la experiencia acumulada por la compañía en la gestión de miles de reclamaciones.

El objetivo no es sustituir el Baremo de Tráfico ni la valoración de los profesionales que intervienen en una reclamación. La tecnología actúa como una herramienta adicional para interpretar mejor los datos y ofrecer al accidentado una primera referencia cada vez más contextualizada.

Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando se analizan cuestiones como la indemnización por lesiones, donde dos accidentes aparentemente similares pueden tener consecuencias muy diferentes dependiendo de la evolución médica, las secuelas o el impacto que las lesiones hayan tenido en la vida de cada persona.

La experiencia acumulada se convierte en información útil

Una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector jurídico está precisamente en la capacidad de trabajar con grandes volúmenes de información y detectar relaciones que serían difíciles de identificar mediante un análisis exclusivamente manual.

En el caso de Calculatuindemnizacion, esa capacidad se traslada ahora al inicio del proceso de reclamación.

La compañía lleva años digitalizando la gestión de accidentes y utilizando tecnología para organizar y analizar la documentación asociada a los expedientes. La incorporación de IA a la calculadora permite aprovechar ese conocimiento acumulado para aportar más contexto desde el primer contacto del accidentado con la plataforma.

“Durante años hemos acumulado conocimiento a través de miles de expedientes reales. El siguiente paso era conseguir que toda esa experiencia también pudiera aportar valor desde el momento en que una persona calcula su indemnización. La inteligencia artificial nos permite conectar ambas cosas y ofrecer un cálculo cada vez más preciso y contextualizado a partir de la experiencia de casos reales”, explica Víctor Climent, CEO de Calculatuindemnizacion

Tecnología y especialización jurídica, no automatización de la decisión

La incorporación de inteligencia artificial al cálculo no significa que una reclamación pueda resolverse exclusivamente mediante un algoritmo.

Un accidente puede evolucionar durante meses y elementos como un nuevo diagnóstico, una secuela, una intervención quirúrgica o una modificación del periodo de recuperación pueden alterar su valoración. El cálculo inicial constituye, por tanto, un punto de partida.

Esto es especialmente visible en determinados perfiles de accidentados. Una indemnización por accidente de moto, por ejemplo, puede estar condicionada por lesiones y secuelas que requieren una valoración médica y jurídica individualizada.

Por eso, el modelo desarrollado por Calculatuindemnizacion combina automatización, análisis de datos y especialización profesional. La IA permite procesar información y aportar referencias; los profesionales interpretan el caso y determinan cómo debe plantearse la reclamación.

Un paso más hacia una gestión integral del accidente desde el móvil

La nueva calculadora se integra además en la evolución de la App de Calculatuindemnizacion, que ya permite al cliente consultar el estado de su expediente, aportar documentación, firmar documentos y mantenerse informado sobre la evolución de su reclamación desde el móvil.

La incorporación progresiva de nuevas funcionalidades busca que cada vez más etapas de la gestión de un accidente puedan concentrarse en un mismo entorno digital: desde una primera estimación de la indemnización hasta el seguimiento posterior del expediente.

La inteligencia artificial se convierte así en una capa transversal de una transformación más amplia: utilizar la tecnología no solo para digitalizar trámites, sino para convertir la experiencia acumulada en miles de casos en información útil para el accidentado y para los profesionales que gestionan su reclamación.

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