Calefacción inteligente y control wifi; confort, eficiencia y ahorro energético en el hogar

Madrid, 9 de enero de 2026.-

La búsqueda de soluciones que aporten confort en el hogar sin disparar el consumo está siendo uno de los factores principales a la hora de tomar la decisión sobre qué tipo de producto de calefacción adquirir. El compromiso de fabricantes como ELNUR GABARRON con la eficiencia energética y la sostenibilidad refleja esta tendencia, en la que al bajo consumo se suma una mayor concienciación ambiental, la usabilidad del producto frente al diseño y el posible coste de mantenimiento a lo largo de su vida útil, en caso de que lo requiera.

Al priorizar el bajo consumo y el confort, el control inteligente de la calefacción vía wifi se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para optimizar el uso de la energía en el hogar y se ha convertido en una funcionalidad casi imprescindible, para la mayoría de los usuarios que necesitan una gestión eficiente con sus equipos de calefacción.

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la temperatura recomendada en una vivienda durante el invierno se sitúa entre los 19 y los 21 ºC, pudiendo reducirse de 17 a 19 ºC mientras se duerme. Mantener la calefacción dentro de este rango, junto con una correcta programación y gestión de la temperatura, puede suponer importantes ahorros energéticos.

La posibilidad de gestionar la calefacción desde el móvil, la tablet o el ordenador permite adaptar el funcionamiento del sistema a los hábitos reales de cada usuario, evitando consumos innecesarios y mejorando notablemente la eficiencia. Por ello, el control vía wifi se ha convertido en un aliado clave. Gracias a la programación horaria, al control por estancias y al acceso remoto, el usuario puede encender o apagar la calefacción, ajustar la temperatura en tiempo real y anticiparse a cambios imprevistos en su rutina diaria. El resultado es un consumo adaptado, una mayor comodidad y una reducción directa en la factura eléctrica.

En ELNUR GABARRON tienen a disposición de sus clientes, una amplia gama de soluciones con tecnología G Control, diseñada para la gestión integral de la calefacción eléctrica vía wifi. Esta tecnología está disponible en emisores térmicos de fluido térmico y en emisores cerámicos permitiendo una regulación precisa de la temperatura por horas. Esta tecnología de control también se incluye en los acumuladores de calor y permite una gestión centralizada, cambiar los modos de funcionamiento y temperatura de consigna en cada equipo, realizando el seguimiento del consumo de acuerdo a las necesidades reales de cada hogar, lo que contribuye a un uso más eficiente de la energía.

Además, dentro de su catálogo de soluciones de calefacción eléctrica, también es posible realizar una gestión remota con las calderas eléctricas Mattira. Estas calderas inteligentes incorporan un sistema de modulación de potencia inverter que ajusta el consumo a la demanda térmica en cada momento, evitando picos de consumo innecesarios. Combinadas con el cronotermostato CTM20, ofrecen la posibilidad de acceder, programar y gestionar la calefacción desde el móvil, proporcionando un eficiente control del sistema.

La apuesta por la calefacción eléctrica inteligente no solo responde a una necesidad de ahorro, sino también a un compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad. La incorporación de tecnologías de control avanzado permite a los usuarios disfrutar de un mayor confort térmico, reducir su consumo y avanzar hacia un modelo de hogar más responsable y conectado.

