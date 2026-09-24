CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO: LA PROPUESTA DE ANTARES VISION GROUP PARA ALIMENTARIA FOODTECH

(Información remitida por la empresa firmante)

BRESCIA, Italy, Sept. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Antares Vision Group - líder en soluciones de inspección, autenticación y trazabilidad integral de extremo a extremo, y que forma parte de Crane NXT desde abril de 2026 - participará en Alimentaria FoodTech 2026, la feria de referencia para la innovación y la tecnología para la industria alimentaria y de bebidas, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Fira Barcelona.

En un contexto en el que la calidad del producto, la seguridad alimentaria y el cumplimiento normativo son cada vez más importantes para los fabricantes del sector food & beverage, la compañía aprovechará el evento para mostrar cómo las tecnologías avanzadas de inspección pueden ayudar a los fabricantes a afrontar algunos de los principales desafíos de la industria alimentaria, desde la integridad de los envases hasta la correcta gestión de la información presente en las etiquetas.

"Hoy en día, los fabricantes de alimentos y bebidas necesitan garantizar no solo la calidad del producto, sino también la integridad del envase y la exactitud de la información que llega al consumidor. La inspección automatizada desempeña un papel cada vez más estratégico porque permite detectar problemas de forma temprana, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la confianza en el producto final", afirma Fabio Forestelli, CEO de Antares Vision Group.

Entre las soluciones que Antares Vision Group presentará en la feria se encuentra LDS IoT CO₂, una tecnología de detección de fugas en línea diseñada para productos envasados en atmósfera modificada (MAP). Gracias a un sistema de inspección no destructiva, la solución permite verificar la integridad del sellado y detectar fugas y microfugas en el 100% de la producción sin afectar la velocidad de la línea.

La tecnología resulta especialmente relevante para fabricantes de productos como ensaladas listas para consumir, quesos rallados, platos preparados, snacks frescos y otras referencias envasadas en atmósfera modificada, donde una pérdida de estanqueidad puede comprometer la vida útil del producto, afectar a su calidad y generar riesgos para la seguridad alimentaria. Al identificar de forma temprana los envases no conformes, la solución ayuda a prevenir incidencias, reducir reclamaciones y proteger la reputación de la marca.

Otra tecnología destacada será IE4000 PLUS, el sistema de inspección de etiquetas impulsado por inteligencia artificial . Diseñado para envases cilíndricos (existe una versión que permite también manejar envases de otras formas) el sistema utiliza una avanzada tecnología de reconstrucción automática en 3D para realizar una inspección de 360 grados capaz de verificar la presencia, posición e integridad de las etiquetas, así como la legibilidad de códigos, lotes y fechas en tarros, frascos o botellas.

Información para visitantes

Alimentaria FoodTech 2026 6-8 de octubre de 2026Fira Barcelona (Gran Via)Pabellón 2 - Stand 351

Para más información:Antares Vision GroupMaribel RodriguezG.M.& Sales Director Food & Beveragemaribel.rodriguez@ftsystem.com

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