Calificación de riesgo ESG 2024: Techem vuelve a aituarse entre los primeros puestos (1)

Morningstar Sustainalytics, un proveedor global de datos, investigación y calificaciones ESG, califica el riesgo ESG de Techem en 9,6 y, por lo tanto, como "insignificante"

A nivel internacional, esto coloca a Techem en el 3 por ciento superior de más de 16.000 empresas

Dentro del subsector " Servicios de apoyo empresarial", Techem ocupa el puesto 6 entre 186 en todo el mundo

ESCHBORN, Alemania, 16 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Techem, uno de los principales proveedores de servicios energéticos del sector inmobiliario, ha obtenido una puntuación de riesgo ESG de 9,6 por parte de Morningstar Sustainalytics, un proveedor global de datos, investigación y calificaciones ESG, lo que le ha otorgado por segundo año consecutivo la calificación de "riesgo insignificante". Esto significa que el proveedor de servicios energéticos con sede en Eschborn vuelve a situarse en la mejor de las cinco categorías posibles y se mantiene entre el 3 por ciento de las mejores entre más de 16.000 empresas de diversos sectores a nivel internacional. En el subsector "Servicios de apoyo empresarial", Techem se sitúa en el sexto puesto de 186 y en el sector "Servicios comerciales" en el puesto 50 de 475 empresas de todo el mundo.

La calificación de riesgo ESG como indicador fiable de la economíaLa calificación de riesgo ESG se compone de la evaluación de la exposición al riesgo ESG y de la gestión correspondiente. Con una puntuación de 27,5 en el área de exposición al riesgo ESG ("Baja") y de 68,2 en el área de gestión del riesgo ESG ("Fuerte"), Techem se sitúa en cabeza en ambos casos. La gestión del riesgo ESG se evaluó sobre la base de ocho criterios diferentes, y Techem obtuvo los mejores resultados en las áreas de "emisiones, aguas residuales y residuos", "protección de datos" y "ciberseguridad".

"Como socio de igual a igual, apoyamos a nuestros clientes a afrontar los retos de la transición energética y contribuimos a la descarbonización del parque inmobiliario tanto a lo largo de nuestra cadena de valor como en lo que respecta a nuestras actividades relacionadas con la sostenibilidad. Hemos alineado nuestro programa de sostenibilidad con objetivos y cifras clave claros, garantizando así la implementación efectiva de nuestra estrategia de sostenibilidad", explicó el director financiero de Techem, Dr.-Ing. Carsten Sürig.

Socios fuertes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad con TPG y GICA principios de octubre, TPG Rise Climate, un fondo especializado en inversiones climáticas como parte de la plataforma global de inversión de impacto de TPG, y GIC, un inversor global líder en infraestructuras, firmaron un acuerdo para adquirir Techem Group. TPG Rise Climate, uno de los mayores fondos de capital privado del mundo para soluciones climáticas globales, invierte en empresas como Techem, que cuenta con una oferta de descarbonización cada vez más completa impulsada por nuevos servicios digitales y que está impulsando constantemente este objetivo. Junto con sus nuevos socios TPG y GIC, Techem se basará ahora en esta base y ampliará y avanzará aún más en su posición como plataforma líder para la digitalización y la descarbonización del sector de la construcción en Europa. Techem también se beneficiará de la experiencia de TPG y GIC en descarbonización efectiva para lograr sus propios y ambiciosos objetivos de sostenibilidad y, de este modo, aprovechará los esfuerzos exitosos del año anterior.

"Las autoridades reguladoras, los bancos y los inversores exigen cada vez más estrategias de sostenibilidad claras y, por tanto, exigen a las empresas una mayor rendición de cuentas. Por ello, para Techem, la calificación de riesgo ESG es un indicador importante de nuestro desempeño en materia de sostenibilidad y una fuente de información clave para los mercados de capitales y los inversores. Con TPG y GIC, ahora también contamos con nuevos socios sólidos que nos ayudarán a realizar importantes avances en la implementación de nuestras estrategias de sostenibilidad", subrayó Sürig.

ESG en Techem: un enfoque holístico En el ejercicio 2022/2023, Techem se centró aún más en el impacto de sus propios dispositivos en el medio ambiente y el clima en la dimensión "E" con un "Plan de acción de dispositivos" actualizado y redujo las emisiones en su propia cadena de valor (alcance 3) en un 18 %. La empresa también persigue objetivos específicos en la dimensión "S" y ha establecido principios claros de diversidad en una política de diversidad y antidiscriminación para todo el Grupo. Además, Techem llevó a cabo el año pasado la primera auditoría de igualdad salarial de género en Alemania, que muestra la brecha salarial porcentual entre hombres y mujeres, y estableció un procedimiento para determinarla y comunicarla. En la dimensión "G", el proveedor de servicios energéticos con sede en Eschborn se centra en la minimización continua de riesgos. En el ejercicio 2023, no se produjeron infracciones de la normativa de competencia ni infracciones significativas de leyes y reglamentos en el ámbito económico o social dentro del Grupo Techem. Tampoco se registraron casos significativos de corrupción.

La sostenibilidad como componente integralPara poder contribuir al máximo a todos los grupos de referencia relevantes, la sostenibilidad también se considera un tema transversal en Techem y está presente en todas las áreas de la empresa. Katharina Bathe-Metzler es responsable de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos desde marzo de 2023 y, desde esta función, coordina la estrategia de sostenibilidad de la empresa. El departamento de Sostenibilidad gestiona las actividades relacionadas con la sostenibilidad y las desarrolla continuamente junto con el Instituto de Investigación de Sostenibilidad de Techem y el departamento de Finanzas. Bathe-Metzler reporta al consejero delegado Matthias Hartmann, quien dirige el Consejo de Sostenibilidad y es responsable del desempeño de sostenibilidad.

Acerca de la calificación de riesgo ESG:La calificación de riesgo ESG de Morningstar Sustainalytics ofrece información clara sobre el riesgo ESG de las empresas al evaluar el alcance del riesgo ESG no gestionado de una organización. En una escala que va desde el riesgo insignificante (calificación de Techem) hasta el riesgo alto, la calificación evalúa el desempeño ESG de más de 16.000 empresas en todo el mundo. La escala de calificación de Sustainalytics va de 0 a 40+*, y Techem recibió una calificación de 9,6 para el año fiscal 2023/2024, lo que la coloca en la mejor categoría. Puede encontrar más información en: www.sustainalytics.com.

* Insignificante (0-10), Bajo (10-20), Medio (20-30), Alto (30-40) y Grave (40+).

Copyright 2024 Morningstar Sustainalytics. Todos los derechos reservados. Este comunicado de prensa contiene información desarrollada por Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Dicha información y datos son propiedad de Sustainalytics y/o de sus proveedores externos (Datos de terceros) y se proporcionan únicamente con fines informativos. No constituyen un respaldo de ningún producto o proyecto, ni un asesoramiento de inversión y no se garantiza que sean completos, oportunos, precisos o adecuados para un propósito particular. Su uso está sujeto a las condiciones disponibles en https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

Acerca de Techem Techem es un proveedor líder de servicios para edificios inteligentes y sostenibles. Los servicios de la empresa cubren los temas de gestión energética y conservación de recursos, vida saludable y eficiencia de procesos en propiedades. Fundada en 1952, Techem está activa actualmente en 18 países con más de 4.000 empleados y presta servicio a más de 13 millones de viviendas. Techem ofrece mejoras de eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor de calor y agua en el sector inmobiliario, así como conceptos y soluciones de suministro regenerativo. Como líder del mercado en la detección remota por radio del consumo de energía en los hogares, Techem continúa impulsando la interconexión y los procesos digitales en el sector inmobiliario. Los modernos dispositivos multisensor, detectores de humo por radio con inspección remota, operación de puntos de medición, infraestructura de carga para electromovilidad y servicios relacionados con la mejora de la calidad del agua potable en propiedades complementan la cartera de soluciones para el sector inmobiliario comercial y de la vivienda. Puede encontrar más información en https://www.techem.com/corp/en/about-us o síganos en LinkedIn.

